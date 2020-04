Skamfull - så sint!

– Nå må hun forlate dem for all evighet. Det er så trist

Det er spesielt tre grunner til at Norge bør ta ansvar for situasjonen i Moria

Arvelig Alzheimer: Jeg kjenner på et voksende håp - for meg selv og min familie

Saken oppdateres.

På vei hjem fra byen nettopp (fredag ettermiddag, red.anm.) var jeg godt plassert på metrobuss linje 3 til Hallset da en passasjer blir stående (sittende) på utsiden. Han ber meg gjøre sjåføren oppmerksom på at han venter på assistanse. Sjåføren kommer, og det viser seg raskt at ingen av de to rampene i vogna lar seg åpne med hverken håndkraft eller private nøkler. Sjåføren ber oss om å være forsiktig, siden sjåføren selv har fått brukket sin egen nøkkel. Etter en god stund med trøbbel kommer det fram en passasjer med et multiverktøy, og snart er rullestolen på plass. Rullestolbrukeren forsøker så å feste stolen i sikkerhetsbeltet, men beltet lar seg ikke rikke. Bussen kjører, og sjåføren ber oss om ikke å legge ned ringen til rampa siden passasjeren skal av igjen. På neste holdeplass kommer det inn nye passasjerer og den første snubler i denne ringen og stuper inn i vogna!

LES OGSÅ: Skryt til bussjåføren på nattbuss 109 lørdag

Hvor mange millioner er prislappen på metrobussen? Hvorfor har man ikke funnet en mer funksjonell løsning for rullestolbrukere? Hvorfor har ikke sjåføren et verktøy å hjelpe seg med?

Jeg kjente meg skamfull på Trondheim bys vegne, hvordan er det vi behandler våre innbyggere/gjester? Vel hjemme i stua er jeg bare sint, og dette sinnet skal jeg rette mot de politikere som ikke tar disse problemene på alvor.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter