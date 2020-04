EØS-avtalen er Trøndelag sin beste venn

Arvelig Alzheimer: Jeg kjenner på et voksende håp - for meg selv og min familie

Vi er alvorlig bekymret for hva disse ukene med hjemmeskole har hatt å si for de ungene

Saken oppdateres.

For en måneds tid siden var lederen for Norges Bondelag i møte med landbruksministeren for å diskutere en avklaring rundt arbeidsinnvandring for sesongarbeidere. Våronna sto i fare fordi grensene våre var stengt. Heldigvis kom en dispensasjonsordning for sesongarbeiderne på plass, slik at landbruket kan holde hjulene i gang. Det må en krise til for å se viktigheten av arbeidsinnvandring til primær- og sekundærnæringene.

Les også: Ikke tillat at koronaviruset åpner en ny front

Trøndelag står for 20 prosent av Norges matproduksjon, og det hadde ikke vært mulig uten ekstern arbeidskraft. Foredlingsindustrien i Trøndelag er i sterk vekst, og hadde verken hatt nok arbeidere eller kunne eksportert varene sine hvis det ikke var for EØS-avtalen. Hele 70 prosent av arbeidstakerne i for eksempel Salmar kommer fra andre EU/EØS-land.

Vi er helt avhengig av eksport, og mye av veksten i Trøndelag skyldes nettopp at vi eksporterer så mye som vi gjør. Vi er snart 500 000 innbyggere i Trøndelag som har tilgang til et marked på snart 500 000 millioner innbyggere igjennom EØS-avtalen. Hver eneste trønderske arbeidstaker har et potensiale til å selge varene sine til tusen europeere hver.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

75 prosent av all eksport fra Trøndelag går til EU/EØS-land. Gjennom å spare trønderske bedrifter for toll, sertifisering og papirarbeid sikrer EØS-avtalen Trønderske arbeidsplasser som igjen sikrer velferden vår.

I krisetider er det enkelt å demonisere europeisk og internasjonalt samarbeid, at vi må hegne om nasjonalstaten og at vi må «klare oss sjæl». Men faktum er at uten samarbeid får vi verken fart på økonomien eller fikset pandemien.

Ikke tukle med noe som fungerer. EØS-avtalen fungerer for Trøndelag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter