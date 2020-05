Kan koronakrisen gi positive effekter for norsk næringsliv?

Et foredrag om vindkraft førte til at Trønderenergi saksøker staten

Saken oppdateres.

Store deler av næringslivet har i snart syv uker vært mer eller mindre lammet som følge av de innførte tiltakene for å bekjempe koronaviruset. Nyhetene om nye permitteringer, konkurser og ulike redningspakker fra regjeringen har avløst hverandre.

Skyene i horisonten har blitt mørkere for mange næringslivsledere, og vi hører fra politisk hold at dette dessverre skal bli verre før det blir bedre. Det kan virke som man bør være ukuelig optimist for å i det hele tatt å se noe positivt i situasjonen. Men kan situasjonen likevel gi noen positive effekter til deler av norsk næringsliv?

Mange har trukket frem at både private og offentlige organisasjoner i perioden med de innførte tiltakene i større grad har måttet arbeide distribuert og virtuelt. Kunnskap som medarbeidere erverver i møte med de digitale verktøyene for samhandling, danner grunnlaget for utvikling av nye dynamiske ferdigheter. Dette er en åpenbar effekt som kan danne grunnlag for endrede vaner og atferd på flere områder også på lengre sikt.

En ikke like åpenbar effekt av korona-krisen kan være påvirkningen på innovasjon, og da i særdeleshet digital innovasjon. Kriser er ofte utløsende faktorer som skaper kreativitet og innovasjon som ellers ikke ville sett dagens lys. Innovasjon medfører risiko, og i en krisesituasjon kan opplevelsen av risikoen være lavere, og ergo utløse ressurser for innovasjon som ikke ellers ville blitt tilgjengeliggjort.

Dette kan både gjelde private og offentlige organisasjoner, men i særdeleshet mindre virksomheter som nå virkelig kjenner på sitt eksistensgrunnlag. Ikke alle virksomheter har mulighetene til dette, men for de som har og evner, så kan dette være et tidsvindu for innovasjon.

Oppfatning er ofte at offentlige virksomheter ikke innoverer, men dette er i beste fall en misforståelse. Som følge av epidemien ser vi nå at det stadig kommer eksempler på både produkt-, tjeneste- og prosessinnovasjoner fra den offentlige helsesektor. Og vi ser også i økende grad samarbeid rundt innovasjonsprosjekter mellom private og offentlige virksomheter.

Krisesituasjonen vi står oppe i ser dermed ikke ut til å hemme innovasjon, men virker å kunne utløse kreativitet og skape ensretting i letingen etter bedre løsninger.

Krisesituasjonen bærer også med seg eksempler på såkalt medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er innovasjon som oppstår når medarbeidere i møte med de daglige utfordringene finner innovative løsninger uten at dette er en naturlig del av deres ansvarsområder. Mange går i møte med en usikker arbeidsfremtid og dette kan føre til at medarbeiderne ser nye muligheter og utviklingsområder i virksomheten.

Klarer norske virksomheter å utløse litt av potensialet til innovasjon som medarbeiderne besitter, kanskje spesielt innenfor det digitale, så kan dette gi oss de største positive effektene av krisen vi er inne i. Opprettholdes kreativiteten og innovasjonsevnen i våre private og offentlige organisasjoner også etter krisen, vil dette gi robuste virksomheter som kan bygge læring både på individ og organisatorisk nivå som kan øke innovasjonsevnen også senere.

Det eksisterer derfor noen lysere skyer i horisonten, men de overskygges imidlertid foreløpig av de bekmørke som omgir oss.

