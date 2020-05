Lytt til barn og unge - anmerkninger bør fjernes

– Mange har en idé om at alt skal fortsette som før, også etter at en har fått barn. Men sånn er det ikke

Vårt innlegg om å avskaffe anmerkninger, har fått flere svar. Dette er en viktig sak for oss og vi er glade for engasjementet. Høyre/Sp og Utdanningsforbundet argumenterer for at skolepolitikken bør utvikles av profesjonsmiljøene og ikke politikerne. Her er vi ikke helt enige. Skal vi klare å gjøre noe med de utfordringene vi ser i skolen må vi ha rom for initiativ fra organisasjoner og mennesker som ser skolen fra ulike perspektiver. Dersom profesjonsmiljøene skal ha monopol på å initiere endring i skolen, hvem skal være elevenes stemme når ungdommer sier ifra om at noe ikke fungerer i deres forhold til lærere og skolen? De utfordringene vi ser i Trondheimsskolen løser vi best i fellesskap.

For å være helt tydelig: Vi mener anmerkninger er et skadelig virkemiddel for de mest sårbare elevene. Vi ønsker ikke en diskusjon om hvordan anmerkninger skal brukes. Vi ønsker å avvikle praksisen helt.

Samfunnet er i stadig utvikling. Praksis som er ansett som nøytral eller positiv i en periode, kan være fullstendig utdatert eller ulovlig i en annen. Utviklingen henger nøye sammen med hvordan vårt menneskesyn forandrer seg, herunder synet på barn. Endringer kommer ikke alltid som innspill fra de aktuelle profesjonene, de kan like gjerne komme som et resultat av et folkelig engasjement eller politiske vedtak. Slike politiske vedtak kan virke normdannende; at fysisk avstraffelse blir forbudt påvirker samfunnets forhold til vold.

Når vi som politikere blir gjort oppmerksom på en praksis som skader barn og deres forhold til skoleverket så plikter vi å gjøre noe med det. Ingen barn skal utsettes for skade i løpet av den tiden de befinner seg på skolen. Følgelig skal ingen lærere ha anledning til å benytte seg av potensielt skadelig praksis heller. Dette kan ikke være et tillitsspørsmål.

Tilbakemeldingene fra Forandringsfabrikken og andre tegner et tydelig bilde av en praksis som oppleves krenkende og urettferdig for de elevene som allerede har de største utfordringene. Disse elevene trenger ikke flere krenkelser, men støtte og oppmuntring. Det spiller liten rolle om anmerkninger fungerer for dem av oss som aldri har fått noen. Dersom de mest sårbare elevene tar skade av en ordning må ordningen avvikles.

Lærere har krevende arbeidsdager og et stort ansvar. Mange forteller at det er utfordringer med disiplin i skolen. Det er ingen grunn til ikke å tro dem på det. Vi som samfunn må ta disse tilbakemeldingene på det største alvor og ta innover oss at en skole som gir barn rom til å vokse og utvikle seg i trygge omgivelser kanskje koster mer enn vi har vært villige til å betale. Kanskje er svaret på skolens utfordringer høyere voksentetthet, og mer sosialfaglig tilnærming til utfordringene ungene har i møte med skolen. Løsningen kan uansett ikke være et virkemiddel som ikke virker og som rammer de mest sårbare elevene. Vi har stor tillit til at kommunen i samarbeid med barne- og ungdomsarbeidere, helse- og sosialfaglig ansatte, lærere og tillitsvalgte vil finne bedre og mer pedagogiske virkemidler enn anmerkninger.

