Vi heier på våre gravide og på kvinner som føder barn nå!

De fleste av oss har kjent på noe uforutsigbart og fryktsomt i den tiden vi er inne i. Det å stå ovenfor en trussel av en slik dimensjon som koronapandemien har bidratt til gjør oss alle sårbare og ydmyke.

Det å være gravid er å begi seg ut på «reise» med kroppen som for de fleste ender godt, både fysisk og psykisk. De fleste kvinner er friske, men i en «annerledes tilstand». Denne tilstanden er at kroppen endrer seg etter som barnet og livmoren vokser. På det psykiske plan er en gravid kvinne og en barselkvinne, økt sårbar. Hun har lettere tilgang på sitt indre, og gjennomgår ofte et «oppgjør» med egen barndom og oppvekst. I sitt forsøk på å «modellere» seg selv, er det godt med ikke for mange forstyrrende elementer rundt.

Nå er det en global situasjon som forstyrrer oss alle. Hvordan er det å være gravid eller nybakt mor i denne tiden?

I de siste ukene har jordmødrene,s møte med gravide både på sykehus og i kommunen vært mye preget av deres behov for forutsigbarhet og trygghet. I den grad vi har kunnet har vi ønsket å trygge, oppmuntre og styrke de i en tro på fremtiden.

I vår hverdag som jordmødre i Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune tar vi mål av oss også å romme det psykologiske svangerskapet, det å vokse til å bli en mamma.

I koronatiden har vi sammen men den gravide reflektert over/informert om:

Erkjennelsen av ikke å ha kontroll, men vi har fortsatt kontroll over noe.

Øvelse i å være tilstede her og nå, forholde seg til hverdagen og barnet i magen.

Samtidig gi rom for fremtidsfrykten og de store spørsmålene som ofte er store nok i et svangerskap.

Tro på egne krefter. Opplyse om at det finnes urkrefter i kvinnen som hentes frem når de som mest behøver dem.

Tro på at de vil klare å gjøre mye av denne jobben alene.Fedre får i dag ikke deltatt på helsestasjonen og på barselavdelingen.

Vite at det er normalt å kjenne på behovet for ekstra støtte og omsorg nå. Snakke med sine nærmeste om det.

Vi heier på våre gravide og på kvinner som føder barn nå! På barselkvinnene som kanskje spør seg om de skal tåle alt og utholde alt. Det er viktig at de får vise sin naturlige sårbarhet i denne tiden, de skal ikke bare være «sterke». Vi tenker at de fleste vil tåle koronatiden, men at gravide og barselkvinner mer enn før har behov og krav på faglig veiledning og menneskelig omsorg. De står i et samfunnsoppdrag som vår statsminister etterspurte i en nyttårstale.

Den internasjonale jordmordagen 5. mai setter fokus på jordmødre som møter kvinner og deres familie i denne sårbare livsfasen. Jordmødre verden over forebygger bla. prematuritet og at kvinner dør av blødning under fødsel samt bidrar til at kvinner velger å føde på sykehus.

Nyfødte behøver mødre som kan ernære sine barn og bidra til en trygg tilknytning i tidlig barseltid i alle kulturer. Det viktigste grunnlaget for en god start på livet legges i de to første årene av et barns liv.

I vår kultur er helsestasjonsarbeidet et godt etablert helsetilbud. I barseltid tar helsesykepleierne over oppfølgingen. De møter alle spebarnsforeldre og vil være en viktig kontaktperson for familien over mange år.

Sammen heier vi på kvinnene i denne tiden. Vår anbefaling er at dere er ærlige mot dere selv, vis sårbarheten. Finn noen å snakke med. Og husk urkreftene .

Vi ønsker å gjøre vårt beste for å møte dere.

