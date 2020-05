Y-blokka rives – en nasjonal skam!

Klokka 18 kommer planen for gjenåpning av Norge

I disse dager pågår den begynnende rivningen av Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Etter beslutningen i 2014, gjennomfører nå regjeringen Solberg den skjebnesvangre handlingen å rive kanskje Norges mest særpregede bygg.

Y-blokka, som er inspirert av både FN-bygningen i New York, Unescos Y-formede bygg i Paris og den sveitsiske arkitekten Le Corbusiers arbeider, er utsmykket både innvendig og utvendig med kunst av Pablo Picasso, utført av Carl Nesjar.

Bygget er en arkitektonisk perle i naturbetong tegnet av arkitekt Erling Viksjø, med linjer, former og kunstferdige trappedetaljer innvendig som ikke har sin like i Norge. Y-blokka er oppført på den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostras liste over Europas 14 mest truede kulturminner.

Er vi blitt så arrogante at vi fjerner dette fra vår historie? Er det så viktig å «åpne opp rommet» og «lage et publikumsvennlig regjeringskvartal» at vi smadrer både kunst og arkitektur som kan lære oss noe virkelig viktig om kultur i sin tid, og utover sin tid?

Hvilket land river slike historiske, ja ikoniske bygg, med integrert kunst av Picasso og Nesjar? Ingen! - bortsett fra lille Norge. Det er intet mindre enn en nasjonal skam! Det er kommet frem argumenter om at rivningen må skje av sikkerhetshensyn. Men det argumentet faller på stengrunn, ikke minst sett i lys av dagens koronavirus som ene og alene setter en hel verden ut av spill. Det er kanskje ikke en terrorbombe som skal ramme Norge neste gang, men et cyberangrep, eller verre; et biologisk virusangrep. Tunnelen under Y-blokka kan dessuten legges om, graves dypere eller sikres på annet vis.

Partiene på Stortinget og regjeringen bør snarest stoppe rivningen av Y-blokka og utrede bevaring og integrering i det nye regjeringskvartalet, sett i lys av nye opplysninger og ny innsikt. For det er ikke blitt laget en skikkelig utredning av regjeringskvartalet der Y-blokka er med. Miljøvernministeren gikk nylig ut og sa at vi av miljøhensyn skal gjenbruke flere gamle bygg i Norge, men at dette ikke gjaldt Y-blokka, 22 000 m2 i betong. Hva er logikken?

Venstre bør tvert imot stå ved sitt løfte om å ikke rive denne bygningen. Dersom det fins ære igjen hos partiene i regjeringen og på Stortinget, bør de snarest snu i denne saken. For en rivning av Y-blokka er ugjenkallelig, den kan ikke gjøres om, selv hvor mye man angrer i ettertid. Er det dette Solberg-regjeringen vil bli husket for?

