Ser i leserinnlegg i Adressa at Peder Weidemann Egseth prøver og skape en fremstilling om at det ikke leveres på klima i Trondheim. Dette er direkte feil.

I 2009 ble Norges første miljøpakke vedtatt i bystyre i Trondheim. Denne ble i 2013 utvidet, hovedinnholdet i denne var:

Egne kollektivfelt.

Innføring av bomsystem.

Satsing på egne sykkelfelt.

Reduserte takster på kollektivtransport for Trondheim og kommunene rundt.

Bedre kollektivtransport

Bedre vei, sammenhengende utbygging E6 syd.

Tilrettelegging for fotgjengere gjennom trygge skoleveier og opprusting av snarveier.

Ny gågate i midtbyen.

Alle disse tiltakene har ført til at langt flere tar kollektivt og går og sykler en for ti år siden, Trondheim har de innbyggerne som er mest fornøyd med hverdagsreiser i landet. Trondheim er den storbyen i landet som har minst kø, bra for de som er avhengig av bil og bra for næringstransporten, og vi har den reneste lufta i Trondheim på 20 år.

Andelen bilreiser har falt mens sykling og bruken av buss og trikk har økt med ca. 70 prosent, samtidig som byen har vokst med 35 000 innbyggere.

Det hele startet med stenging av 2+ feltet og innføring av kollektivfelt i 2008, dette var tøffe valg som skapte mye støy. Derfor stemte Høyre i mot dette i 2008, i tillegg har de stemt i mot en rekke av de andre tiltakene, og har meldt seg ut av samarbeidet rundt Miljøpakken.

Vi har fortsatt mye ugjort, og skal i disse dager i gang med og diskutere neste del av Miljøpakken. Partiene som er opptatt av av hvilke tiltak som skal til for at Trondheim skal redusere klimautslipp, bli en god by for innbyggerne og næringslivet skal samarbeide om og få til gode løsninger. Regner med at også denne gangen blir det med Høyre på sidelinja.

