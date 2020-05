Jeg må kjøre 20 km for å være miljøvennlig

- Jeg er livredd for at de skal gjøre noe mot familien eller vennene mine

Saken oppdateres.

Sitter i bilen fra Vikåsen, og kjører igjennom Midtbyen, bomstasjoner m.m for 26 gang denne våren. 20 km med min dieselbil for å være miljøvennlig. Jo, for og levere skrot, hageavfall på Heggstadmoen.

Skandaløst at vi 100 000 mennesker som bor på nordøstsiden av Trondheim skal måtte gjøre dette. Det må da for svarte være mulig å få en tilsvarende dette på vår side av byen!

LES OGSÅ: Makan til topp service!

Sist vi hadde et tilbud om dette var ved gamle KBS/brannstasjonen. Det var veldig behagelig, men den ble lagt ned fordi at det var for populært og benytte og ble for dyrt for kommunen. . .?

Lokale politikere på denne siden av byen, sier at dette er tatt opp men blir møtt med total taushet da det ikke skal være tomtemuligheter til slik aktivitet på vår side?

Ber om at vi på Trondheim øst skaper en folkeaksjon slik at vi ikke trenger å bruke timevis for å være «miljøvennlig».

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter