Svar på Adressas leder fra rektor ved NTNU

Først og fremst vil jeg si at jeg gleder meg til å ta imot nye og gamle studenter til NTNU i høst. Etter over to måneder med inngripende og nødvendige smittetiltak er det viktig å ha blikket rettet fremover. Mitt utgangspunkt har hele tida vært at studentene skal få undervisning med fysisk tilstedeværelse på campus.

I Adresseavisen lørdag oppfordres NTNU til å ta en ny vurdering. I en beredskapssituasjon må man gjøre kontinuerlige vurderinger, basert på informasjonen man sitter med der og da. Nå har det nylig kommet nye signaler fra regjeringen, og vi tar med oss erfaringene vi allerede har gjort i arbeidet med å planlegge høsten. Sammen med fagmiljøene diskuterer vi hvordan vi kan finne praktiske løsninger med de arealene vi har til rådighet.

Vi, som alle andre, må følge smittevernreglene. Det er én meters avstand som gjelder, og slik må vi regne med at det vil fortsette, også til høsten. God planlegging vil hjelpe oss med å ivareta både undervisning og sikre godt smittevern. Denne balansen er det viktig at vi sikrer.

Jeg forstår godt at brakkesyken er høyst reell hos mange, meg selv inkludert. Jeg forstår også at overskrifter om heldigital studiehøst kan virke demotiverende for nye studenter. Heldigvis blir det ikke slik. Nå skal vi ta med oss det som fungerer bra med den digitale undervisningen, samtidig som vi skal legge til rette for oppmøte på campus.

Trondheim, Gjøvik og Ålesund skal være levende studiebyer, også denne høsten, selv om det ikke blir akkurat som normalt.

