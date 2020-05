Tanker som sykepleierstudent

- Vi er ikke dimensjonert for det vi opplever akkurat nå

Hva skjer når applausen stilner for disse gruppene?

Ny metode for elektrikerne gjør at du kan spare tid og penger

Midt i april fikk vi et skrekkens eksempel på hva vedtaket førte til

Jakt skal være en folkeaktivitet – ikke en rikmannsport for de få!

Hva skjer når applausen stilner for disse gruppene?

Gutt (17) tiltalt for to voldtekter

Saken oppdateres.

I dag skal jeg endelig, etter en lengre periode med sykdom ,få lov til å gå på jobb, og jeg gleder meg.

Gjennom studiet og min arbeidsplass har jeg lært å bli stolt, og har i de siste månedene virkelig forstått viktigheten mitt fremtidige yrke har. Det er derfor jeg også sitter med en klump i magen av bekymring for hva som skjer i fremtiden, på grunn av tanker rundt tema som:

Det evige temaet om hvorfor ikke sykepleierne får bedre lønn med tanke på jobben og innsatsen som blir gjort? Ikke bare under en pandemi men også under normale omstendigheter.

Hvordan ser arbeidshverdagen vår ut om 10-20 år i forhold til den kommende sykepleiermangelen og den stadig økende arbeidsmengden?

Hvordan ser arbeidsforholdene våre ut ved neste pandemi?

Les også: Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry

NRK har skrevet om helsepersonell som har måtte brukt engangsutstyr flere ganger i frykt for å smitte eldre på sykehjem. Det har blitt fortalt om episoder der det hamstres og krangles om beskyttelsesutstyr på arbeidsplassen - vi blir desperate.

I dag trosser flere frykten for å smitte pasienter og utsette nære familie i risikogruppen for å stille opp for landet.

Sykepleierstudenter i dag er ikke motivert av lønn, vi er motiverte og engasjerte av den viktige jobben som legges ned for samfunnet.

Vi har heldigvis, som andreårsstudenter, fått tilrettelagt praksis for å få bidra i kampen mot covid-19 gjennom å jobbe.

Så når mine medstudenter og jeg om et års tid skal brette opp ermene og gi oss ut på det ansvarsfulle arbeidet som står oss i vente, er dette erfaringer som er gull verd å ha i den hektiske arbeidsdagen.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Kutting i årsverk og budsjett er blitt daglig tema på våre praksisplasser der vi som studenter allerede får se skyhøye arbeidsmengder - hvordan i alle dager skal vi takle dette om noen år?

En liten trygghet blir for meg viten om mengden helsepersonell som allerede kjemper for bedring - det må vi fremtidige sykepleiere backe up med!

Les også: Dere må gjerne heie på oss!

Så: Lytt til og lær av sykepleierene slik at deres meninger og erfaringer blir hørt i regjeringens korona-kommisjon i ettertid, det vil trygge alle for fremtiden.

Norsk sykepleierforbunds forbundsleder Lill Sverresdatter formidler dette i sin tale til sykepleierne i dag: «Sykepleiere i frontlinja har ikke bare reddet liv, men vi har gitt livene liv».

Selv som tre fjerdedeler sykepleier gleder akkurat denne dagen meg, da den minner oss på at jobben vi gjør nå og skal gjennomføre i fremtiden vil bli satt pris på av resten av Norge.

Gratulerer med sykepleierdagen! (Denne teksten er skrevet 12. mai, den internasjonale sykepleierdagen)

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter