32 milliarder gode grunner for at Trondheim skal arrangere ski-VM

Saken oppdateres.

Er det riktig av kommunen å bruke penger på å arrangere VM på ski i 2025? Det er et berettiget spørsmål i disse koronatider hvor også kommuneøkonomien er betydelig svekket. Svaret er JA. Det er minst 32 milliarder gode grunner til det.

32 milliarder gode grunner for å arrangere VM på ski? Det var da voldsomt tenker du kanskje. 32 milliarder kroner er den samlede omsetning for reiselivsbransjen i Trondheim. Det sysselsetter rundt 8400 arbeidstakere. Bransjen gir altså arbeid til folk og betaler årlig over over 220 millioner i skatt til kommunen og enda mer til staten. Skattekroner som sikrer penger til skoler, barnevern, helseinstitusjoner og andre kommunale tjenester.

Dessverre lever både arbeidsplassene og skattekronene et farlig liv for tiden.

Trondheim kommune har som strategi å være en attraktiv by for små og store arrangement, konferanser og seminarer. Det er ikke for at vi skal drive med tant og fjas, men for at dette er en bransje som skaper aktivitet for folk og omsetning for næringslivet. Derfor bygde vi Trondheim Spektrum, og derfor søker vi om å arrangere VM på ski.

Reiselivsbransjen og de kulturbaserte næringene er rammet svært hardt av smitteverntiltakene mot korona. Byens hoteller hadde et belegg på 4 prosent i april, mange utesteder er stengt ned og de restaurantene som er åpne driver knapt for halv maskin. På kulturfronten er det meste stengt helt ned. Både artister og alle som bidrar i kulissene for å få gjennomført et arrangement har i realiteten fått yrkesforbud.

Begge disse næringene vil slite i lang tid for å komme seg på fote og VM på ski vil være et viktig bidrag for å å gjenreise næringene.

Samtidig saumfarer kommunen nå sine planlagte investeringsprosjekter for å finne ut hva som kan fremskyndes. Grunnen er at vi ønsker å skape aktivitet i bygg og anleggsbransjen for å få fart på økonomien og berge arbeidsplasser. Anlegget i Granåsen er og skal være et hverdagsanlegg for folk i Trondheim før og etter VM og breddeidretten i Trondheim vil ha glede og nytte av anlegget i mange år fremover. Om noen år vil anlegget forhåpentligvis fremstå i en ny prakt, klar til å ta imot små og store idrettsarrangementer og kanskje noen av verdens mest kjente artister på konsertarenaen.

Det er særlig kostnadene knyttet til å ruste opp hoppbakken flere er kritisk til. Hoppsporten har et sterkt fotfeste i Trøndelag. I Trondheim holder Trønderhopp til med et av de fremste miljøene innen norsk hoppsport. På Heimdal har vi egen linje på videregående for unge utøvere som ønsker å satse på hopp. Disse miljøene har fostret mange av landets beste hoppere gjennom tidene.

Det er for tidlig å sette trønderske hoppski på museum. Trønderske hoppere skal fremdeles ha luft under hoppskia. Men om vi fortsatt skal ha et levende hoppmiljø i Trondheim trenger vi en hoppbakke som holder en standard som tilfredsstiller tidens krav.

Hopp er en stor og viktig del av VM-programmet. Derfor er det også en forutsetning at vi ruster opp hoppbakken om vi skal ha VM på ski. Om hoppbakken skal rustes opp til VM er forøvrig staten med og betaler. Det i seg selv er ytterligere 180 millioner gode argumenter for VM på ski.

VM på ski er også en arena hvor Trondheim kan vise seg frem fra sin beste side. Det har vi gjort før, og det skal vi gjøre igjen. Det er viktig markedsføring av byen og Trondheim som reiselivsemål. VM sikrer viktige inntekter og arbeidsplasser til mange mennesker i Trondheim.

Det er nå vi trenger VM. Mer enn aldri før.

