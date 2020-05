Høyre-Egseth svarer igjen: Et nødvendig klima-ultimatum fra MDG til Ap og SV

Cupen kan bli justert: Åpner for færre kamper for toppklubbene

Dette er et svar på Ola Lund Renolens innlegg: Klimahandling nå!

Det er ikke riktig at jeg «skyter mot» SV, AP og MDG fordi utslippene i Trondheim økte med 7000 tonn fra 2017-2018. Det jeg reagerer på, er at utslippene i byen vår har økt med over 10 prosent siden Ap, SV og MDG gjenvant makta i 2015. Til tross for lovnader om utslippskutt. Det samme skjer i MDG-styrte Oslo og Bergen: Klimagassutslippene gikk opp, ikke ned fra 2017-2018.

Jeg merker meg at Renolen i sitt innlegg til meg stiller et ultimatum for videre politisk samarbeid med SV og Ap når han skriver at MDG ikke kan leve med at utslippene øker på MDGs vakt. Det er bra. La oss håpe at det betyr at MDG får dratt SV-Michelsen og Ap-Ottervik i en grønnere retning.

Det trenger byen vår.

