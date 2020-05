Trondheim lar boliger står tomme - regningen går til andre kommunale leietakere

32 milliarder gode grunner for at Trondheim skal arrangere ski-VM

Politikerne i Trondheim skal snart behandle boligpolitisk plan. Boligpolitisk plan skal være kommunens strategiske plandokument for den generelle og sosiale boligpolitikken.

Det er mange år siden Trondheim kommune har hatt en sosial boligpolitikk ettersom nesten alle utgifter i dag blir belastet leietakerne.

Husleiene er ikke langt unna vanlig leie på det private markedet.

Det er et faktum at svært mange kommunale boliger i Trondheim står tomme i lengre tid. Jeg har som bystyrepolitiker tatt opp problemet med tomme leiligheter mange ganger. Jeg har hele tiden tenkt at Trondheim kommune taper store inntekter ved å ha kommunale leiligheter tomme, men nå har jeg fått svaret.

Trondheim kommune belaster de andre kommunale leietakerne for de leilighetene som står tomme. Det spiller derfor ingen rolle for kommunens økonomi at leiligheter står tomme så lenge de andre leietakerne får påplusset sine husleier de kostnadene disse leilighetene utgjør. Dette gjør nok i tillegg at leilighetene kan bli stående tomme lengre enn det som er nødvendig.

Jeg vil spørre direkte: Har en kommune virkelig lov å belaste andre leietakere for de utgifter som man får ved å la kommunale leiligheter stå tomme?

