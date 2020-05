16 LO-ledere i Trøndelag: Ja til levende norsk industri

Saken oppdateres.

Arbeid til alle er et overordnet mål for LO. Med rekordhøy arbeidsledighet er det mange arbeidstakere som frykter for fremtiden og sine arbeidsplasser. Nå står viktige industriarbeidsplasser i fare for å bli rasert.

En industrimotor for Trøndelag er Kværner Verdal med sine over 700 industriarbeidsplasser. Bedriften skaper også stor aktivitet i andre bedrifter over hele regionen. Fremtidsutsiktene viser at Kværner Verdal står på kanten av stupet. Det kan bli full stopp neste år om Stortinget ikke finner en bedre løsning enn regjeringens forslag. Derfor er det avgjørende viktig at Stortinget nå sørger for at vi får på plass en midlertidig endring i skattesystemet, som bransjen skal betale på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Sjekk ut: midtnorskdebatt.no

Samtidig vil vi minne om viktigheten av denne næringen. Vi er helt avhengig av leverandørindustrien for å fortsette inn i det grønne skiftet. Forsvinner disse arbeidsplassene redusere landets muligheter for å lykkes innenfor havvind, CO 2 -håndtering og hydrogenutvikling.

Kværner Verdal har vært gjennom flere bølgedaler. Denne gang kan nedturen bli så dyp at Trøndelag mister industriarbeidsplasser og et viktig kompetansemiljø. Det trengs politisk vilje til å snu situasjonen.

LES OGSÅ: Vi må heller betale folk for å jobbe

I Trøndelag har LO over 100 000 medlemmer fordelt på over 100 fagforeninger. Vi står sammen med industriarbeiderne og kjemper for rammevilkår for en levende norsk industri, og fremtidens grønne arbeidsplasser.

Kristian Tangen, r egionleder LO Trøndelag

Anita Steinkjer, l eder LO i Verdal

Hilde Grevskott, l eder LO i Steinkjer og omegn

Kim Olav Johansen, l eder LO i Levanger

Mads Nervik, l eder LO i Inderøy og Leksvik

Ola Duås, l eder LO i Oppdal og Rennebu

John-Peder Denstad, l eder LO i Trondheim

Stian Pachov, l eder LO på Hitra og Frøya

Øyvind Wiger-Haraldsvik, l eder LO på Fosen

Hanne Lise Fashing, l eder LO i Namsos og omegn

May-Iren Arnøy, l eder LO i Ytre Namdal

Knut Erik Ljøkelsøy, l eder LO i Orkland og omegn

Renè Holm, l eder LO på Røros og Holtålen

Alf Roar Slind, l eder LO i Selbu og Tydal

Kristine Almhjell Jenssen, l eder LO i Størdal og Meråker

Annar Gravråk, leder LO Gauldal

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter