Her er noe av det bra vi gjør!

Saken oppdateres.

Kjære Adressa! Tusen takk for interessen dere har hatt for arbeidsplassen vår den siste tiden. Bare så synd dere ikke var like interessert da dere faktisk ble invitert på våre utallige livsglede arrangementer. For det er nettopp det vi er, et livsgledesykehjem, faktisk det første i Norge. Vi mener det er blitt fokusert mye på alt det negative rundt situasjonen helse- og velferdssenteret vårt nå står i og har lyst til å få formidlet all den bra jobben som også blir gjort.

Ansatte som jobber her er engasjerte, samarbeider godt, tar ansvar og støtter hverandre. Noe som har vært ekstra viktig de siste par månedene, når arbeidsplassen vår var så uheldig å få mye koronasmitte. I den forbindelse har vi også fått mange nye midlertidige kolleger fra mange enheter i hele Trondheim by. Tilbakemeldingene deres er at vi har tatt de godt imot og ivaretatt de på best mulig måte. Vi vil rette en enorm takk til alle sammen for den flotte innsatsen deres og for å ha bistått oss når vi trengte det som mest!

På Havsteinekra jobber det ansatte som er dedikerte i jobben sin og beboerne er alltid i fokus. Opprettholdelse av deres interesser er med på å styre aktiviteter vi deltar på som fotballkamper, dansekveld, martna, plattfest, ulike konserter, turer i marka, operafest, kafé besøk med mer. Uteområdet vårt er flott anlagt med stor sansehage, lysthus, hage med frukttrær og bærbusker samt flotte blomsterbed som beboeren er med på å plante. Her har vi ofte ulike arrangementer og Adresseavisen er også denne gangen hjertelig velkommen i august når vi forhåpentligvis får gjennomføre vår tiende go'dagen for våre beboere!

