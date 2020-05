Itj'no «lusriv», nei!

Fra 200 videokonsultasjoner på ett år til 2000 per uke

Kjære Kim Småge. Du kan fortelle mamsen din at det aldeles ikke er noen «lusriv», eller lusekam, som er forbildet for skulpturen i rundkjøringen inn i Østbyen.

Skulpturen «Kammen» er laget av kunstneren Jorun Kraft Moe, og er utformet på inspirasjon fra de arkeologiske utgravningene i byen på 1970-1980-tallet. Forlegget for skulpturen er en nesten 1000 år gammel praktkam som ble funnet under utgravningene på Folkebibliotekstomten. Slike praktkammer er svært forseggjorte, med rik dekor og av og til med innlagt metallblikk bak gjennombrutte skinner av som holdt tannplatene sammen.

Av og til er navnet til enten eieren eller giveren av slike kammer risset inn med runer på kammen. Slike kammer kan være brukt som gave når to forlovet eller giftet seg.

På den tiden – vi snakker om 1000-tallet – var frisyre og et velpleiet hår en prestisjesak for begge kjønn. Undertegnede samarbeidet med kunstneren om å finne fram til en velegnet kam som forlegg til skulpturen, som ble satt opp for å minnes de første kvinnene som bosatte seg ved Nidelvens bredd.

Vis historien og kvinnene ved bredden respekt, hold skulpturen og stedet ryddig og i god stand!

