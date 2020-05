Avskaff fylkeskommunen - Norges største fiasko

Restaurant stanser servering tidlig på kvelden for å unngå at fulle trøndere glemmer smittevern

Kritikken burde handlet om at dette har gått for sent

Et symbol på et gammeldags elevsyn som ikke gagner elevene

Kritikken burde handlet om at dette har gått for sent

Saken oppdateres.

Den fylkesreformen som Stortinget vedtok i 1975, ble kanskje største fiaskoen i Norsk offentlig forvaltning. Sp-høvdingen Arne Sandnes som var fylkesordfører i Nord-Trøndelag, sa i høringsfasen at dette ville bli til stor skade for demokratiet. Det fikk han dessverre rett i. Den politiske interesse for fylkeskommunens rolle ble minimal.

Sverre Pettersen, som var fylkesordfører for Ap i Sør-Trøndelag, var i utgangspunktet positiv til reformen, men innrømmet i ettertid at det ble ikke som forventet. Hans forslag var at skulle fylkeskommunen få sin berettigelse, måtte det gjenskapes et forhold til fylkets primærkommuner. Det ble ikke gjort. I stedet for å reparere eller justere litt på den gamle ordningen som var meget god, gjør de nå det gale enda verre med å gjøre fylkeskommunene ytterligere større.

LES OGSÅ LEDEREN: Dropp omkampene om regionreformen

Dette må stoppes. Fylkeskommunen må avvikles. Når kommunereformen på Fosenhalvøya var under behandling, fikk Fylkesmannen i Trøndelag enighet med ordførerne om å engasjere et konsulentselskap for å vurdere ulemper og fordeler med en regionkommune for de syv Fosen-kommunene. Selskapet konkluderte med at det var langt større fordeler enn ulemper, og de anbefalte at det ble vedtatt som en prøveordning for å se hvor mange oppgaver som kunne overføres fra stat og fylke. Dette kunne bli til nytte for hele landet. Alle syv rådmennene støttet anbefalingen, men bare Bjugn og Åfjord vedtok det. Dette ville gitt mulighet for å få avviklet fylkeskommunen på en galant måte, og ville blitt tidenes største distriktsutbygging. Vel 6000 ansatte. Kanskje halvparten av de er pendlere, det ville spare miljøet betydelig hvis de kunne jobbe i hjemkommunen. Med også vel 6 milliarder bare i Trøndelag, er det enorme ressurser det er snakk om.

LES OGSÅ: - Tillitsvalgte er på polet for å kjøpe champagne!

Å reforhandle fylkene Viken og Troms/Finnmark er et forslag som ligger på bordet, selv om det kanskje ikke har flertall på Stortinget. Uansett vil det føre til at den mislykkede fylkeskommunen får grønt lys videre. Det vil være tragisk for landet. Nå må rikspolitikerne, uansett parti, studere nærmer konsulentens rapport fra Fosen. Nå må man benytte denne sjansen til å skape et politisk forvaltningsorgan for hele landet som folket kan forstå og ha glede av.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter