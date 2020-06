Synne (18): Dette gir oss i det svarte samfunnet makten til å vise og tale vår frustrasjon

Saken oppdateres.

«Med egne ord»: Denne uken ble Synne Rosenlund (18) intervjuet i Adresseavisen, fordi hun var en av talerne under en demonstrasjon for «Black lives matter» på Torvet onsdag. Adresseavisen ber folk som har vært i medias søkelys, om å fortelle om saken «med egne ord».

Politiets brutalitet i Amerika har blitt en internasjonal forlegenhet/flause. Den systematiske undertrykkelsen og rasismen mot svarte amerikanere har blitt veldig synlig takket være den digitale tidsalderen og kameraene. Jeg var på demonstrasjonen i onsdag i solidaritet med svarte amerikanere. Der fikk jeg også muligheten, sammen med flere andre, til å opplyse om at Norge heller ikke er perfekt når det gjelder rasisme. Jeg bestemte meg for å holde en tale for å belyse at rasisme ofte kan være det å holde seg passiv når man er vitne til rasistiske situasjoner.

Jeg valgte å fortelle om en hendelse hvor jeg som 10 år gammel på en full buss, ble utsatt for rasisme av en vilt fremmed og ingen sto opp for meg. Passiviteten til menneskene på den bussen er på mange måter sammenlignbart med måten noen mennesker velger å tie under denne tiden. Det er viktig å vise støtte. Selv er jeg ikke en vokal person når det gjelder verdensproblemer, ei heller trives jeg med å snakke foran et publikum. Men det var viktig for meg å understreke betydningen av å bruke stemmen.

Denne saken er kjempeviktig for meg for det gir oss i det svarte samfunnet, spesielt, makten til å vise og tale vår frustrasjon og hva vi ønsker skal endres og hvordan folk skal hjelpe oss i kampen mot rasisme. Vi vil ikke akseptere noe mer dritt og være stille.

De negative reaksjonene fra folk går ut på at de mener at det ikke finnes rasisme i Norge, og det ikke er noen vits i å tale fordi vi ikke er del av det som skjer i USA, og at det ikke angår noen i Norge. Det er ingen som påstår at det finnes i samme grad, men det er veldig naivt å tro at rasisme er et ikke-eksisterende problem i Norge. Rasisme er et verdensproblem og ikke bare USA sitt problem. Stillhet er også en annen negativ reaksjon, spesielt for oss i det svarte samfunnet, og går sterkt inn på oss. Flere kjenner ikke på behovet for å si noe, fordi de tror det ikke utgjør en forskjell, men det har mer å si ikke å si noe, enn det motsatte. Jeg synes det er spesielt viktig for mennesker som har forhold til noen av utenlandsk bakgrunn å vise støtte offentlig.

Noe positivt som har kommet ut av talen er at folk viser mer støtte. Flere enn det jeg trodde bryr seg om bevegelsen ved og bruker stemmen i media, også har vi som er en del av black community fått en stemme til å snakke og uttale oss. Det er nå folk vil høre på oss og hva vi har og si, noe som det ikke har vært noe stort fokus på tidligere.

Av alle saker som har hendt på grunn av rasisme har George Floyd-saken utløst størst reaksjoner. Behandlingen av afro-amerikanere i møte med politiet har lenge vært et underliggende problem, og nå har folk begynt å innse dette. Dette er første gang på lenge jeg opplever at forandring skjer og ting er på gang. Jeg føler for først gang på lenge har vi som en minoritet blir prioritert og sett av media og alle er nå endelig blitt klare til å høre hva vi har å si.

