De mest utsatte får svi – igjen

Saken oppdateres.

Landet er inne i den verste krisa siden 1930-åra. Ingen går gjennom dette uten at det merkes, både menneskelig, og ikke minst økonomisk.

Hele landet ble stengt ned, og 400 000 ble kastet ut i arbeidsledighet. Befolkningen ble bedt om å finne fram dugnadsånden, noe som også ble gjort i veldig høy grad.

«Pakker» ble lansert og gjennomført, og først ute var bedrifter/virksomheter som ble beordret stengt ned. Det ble laget et system hvor en elektronisk kunne sende en søknad, og etter veldig kort tid kom pengene på bok.

Men slik er det ikke for den vanlige arbeidstaker. Altfor mange opplever nå å gå uten noen som helst inntekter, mens utgiftene og forfallene kommer som vanlig.

Gå på sosialen! messer Torbjørn Røe Isaksen. Det svir langt inn i sjela å se den arroganse som utvises overfor vanlige arbeidsfolk. De som har minst og sliter mest, skal fortsatt få gjøre det. Resultatet er åpenbart: Forskjellen mellom folk kommer til å øke, og de vil forsterke seg etter at landet igjen har «normalisert» seg.

De som er så heldig å ha et arbeid å gå til i disse tider, de greier seg nok ganske bra. Adskillig verre er det med dem som ikke har noe arbeid.

Ikke nok med at det drøyer i måneder før de får penger, men de skal straffes i flere år framover. Når de en gang i framtiden får de dagpengene de har krav på, så forteller politikerne at dagpenger ikke gir rett til feriepenger, og dette skal ikke endres sier regjeringen.

Det er de som ikke har noen økonomisk buffer som skal svi så det skikkelig kjennes. Først skal de altså vente i måneder før dagpengene forhåpentligvis kommer, og så til neste år må de straffes enda litt mere ved at de ikke får feriepenger av dagpengene.

Dette er Forskjells-Norge satt i system. Er det ingen på Stortinget som skjemmes?

Dette opplegget er en villet politikk for å holde nede de som har svakest grunnmur, og jeg er både forbannet og skuffet over at vi i Norge kan behandle mennesker på denne måten.

Til alle dere som forhåpentligvis er enige i mine synspunkter: Våkn opp!

