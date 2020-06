I iveren etter å tilrettelegge for syklister, må man ikke glemme fotgjengerne

- Vi må nok prise oss lykkelige over at vi bor i det landet vi bor i

Vi ser at fagansvarlig for sykkel i Miljøpakken, Trondheim kommune, Richard Sanders, har gitt oss svar på flere av våre spørsmål, og vi setter pris på de presiseringene som som er gitt. Likevel gjenstår det mange spørsmål og problemstillinger som ikke blir besvart.

Det virker som om de kommunale myndigheter i Trondheim ikke erkjenner at det er et reelt trafikalt problem mellom fotgjengere og syklister.

Hensyn er et grunnleggende premiss i trafikken og ellers i samfunnet. Men for at det skal være mulig å omgås hensynsfullt, trenger vi klare trafikkregler for disse trafikantenes adferd.

Hva er de trafikksikkerhetsmessige argumentene for at det fremdeles er tillatt å sykle på fortauet der det er tilrettelagt med egne sykkelfelt? Hvorfor bruker kommunen tid og penger på å bygge egne sykkelfelt, hvis det er lov til å sykle på fortauet rett ved siden av? Mange land har de samme målene som Norge om å få biltrafikken over på sykkel. Enkelte land lar de sårbare (barn og eldre, m.fl) få sykle på fortauet. Kanskje bør vi rette blikket mot våre andre naboland for å hente erfaringer om dette? Kanskje det til og med går an å lage lokale tilpasninger i Trondheim? Gang- og sykkelvei: Sanders sier i sitt svar til oss man i følge trafikkreglene skal gå på venstre side på kombinert gang- og sykkelvei. Det ser ut til å være stor forvirring mht hvilken side fotgjengerne skal gå på, når vi ser på Adresseavisens kommentarfelt og andre leserinnlegg. Kan kommunens representanter forklare dette nærmere? Gjerne også Miljøpakkens fagansvarlige for gående.

Sanders sier i sitt svar til oss man i følge trafikkreglene skal gå på venstre side på kombinert gang- og sykkelvei. Det ser ut til å være stor forvirring mht hvilken side fotgjengerne skal gå på, når vi ser på Adresseavisens kommentarfelt og andre leserinnlegg. Kan kommunens representanter forklare dette nærmere? Gjerne også Miljøpakkens fagansvarlige for gående. Marka: Sykling i marka er overfladisk behandlet i svaret fra R.L.Sanders. Vårt spørsmål ang. sykling i marka gjaldt områder der det er forbundet med fare for blandet ferdsel, dvs. gående og syklende, f.eks. i området omkring Garnisonsbekken og Høvringen.

Derfor: Som sagt ovenfor, vet vi at det er et overordnet, nasjonalt mål å legge til rette for sykling framfor bilbruk i de større byene i Norge. Dette er prisverdig ut fra mange synsvinkler, men i iveren etter å tilrettelegge for syklister, må man ikke glemme fotgjengerne. For at barn og unge skal lære å ferdes i et stadig mer komplisert trafikkbilde, må alle trafikkregler være klare og fremtidsrettede.

