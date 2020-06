Trondheimsregionen trenger en naturiststrand

Saken oppdateres.

Høsten 2007 ble det satt en endelig stopp for naturiststranda i Djupvika i Trondheim. Ennå 13 år senere har ikke rådmannen funnet et alternativ eller man har lagt bort saken i en skuff.

Avgjørelsen om å stenge stranda i Djupvika etter over 28 år kom etter forslag fra Arbeiderpartiet, og forslaget fikk flertall til tross for at Demokratene, De Grønne, SV, RV og Frp stemte mot. Rådmannen ble pålagt å finne en ny fristrand før sommeren 2008.

I mai 2008 vedtok bygningsrådet at letingen fortsetter.

«Vi må prøve å finne en plass uten innsyn der naturistene er skjermet. Med grei adkomst, parkeringsmuligheter og tilgang til sjøen», sa rådmannen den gang.

Alle vannene i Bymarka har vært oppe til vurdering, men de ble for små. Det sies at det er lett både østover og vestover langs fjorden.

Oslobeboerne kan kaste klærne hele fem steder. Trønderske naturister har ikke et eneste sted.

Det er synd at en så stor by som Trondheim ikke har et tilbud til naturistene.

Er det politisk vilje til å se på muligheten til å finne en strand? Det bør jo være en mulighet til også løfte spørsmålet mot våre nabokommuner i trondheimsregionen i større omfang enn det er gjort til nå.

