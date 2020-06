Et møte i døra

Jeg trodde det var en selvfølge at vi bygger ny E6 for å komme fortere frem

Når Kristian Dahlberg Hauge i Entreprenørforeningen møter seg selv i døra, bør han hilse pent. Det er jo kjentfolk.

Hauge krever i leserbrev 22. juni forutsigbarhet fra Trondheim kommune for byens boligentreprenører. Men hvordan skal det kunne skje etter at bystyret i 2013 sa ja til boligbygging på så store arealer at det kan bygges over 70 000 boliger til sammen? Det bygges ca 1800 boliger i året, og da har vi arealer til 40 år.

Kristian Dahlberg Hauge var som gruppeleder i Frp selv aktivt med i det flertallet som vedtok dette i 2013. Ja, Frp ville til og med legge ut enda større arealer. Flertallet hadde ikke vilje til å akseptere den rekkefølgen som regjeringen hadde bestemt, med bygge fra sentrum og utover.

Nå sitter vi der med resultatene av denne liberalistiske politikken, som rammer entreprenørene og kommunen. Det er uforstandig og økonomisk umulig å bygge kommunal infrastruktur som skoler og barnehager for alle disse vedtatte boligarealene samtidig. Det kan gi overkapasitet i flere tiår. Derfor er det på høy tid å avklare en utbyggingsrekkefølge, og sette noen områder på vent.

Det er ikke mangel på ferdig regulert boligareal i Trondheim, og om noen av de minst sentrumsnære blir utsatt på ubestemt tid vil det være positivt for entreprenørene. Da vil kommunale ressurser bli mer fokusert, på de viktigste og beste prosjektene.

