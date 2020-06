Trafikkstasjonene må tilbake til ordinære åpningstider

Trønder pågrepet og siktet for overgrep mot dyr - nok et politidistrikt involvert

Det offentlige står på én side og maner om at man må komme så raskt som mulig tilbake til hverdagen igjen, mens de selv i sin drift av tjenester er den største flaskehalsen. Trafikkstasjonene er vel det tydeligste eksempelet på dette, og inntil videre har de bare åpent for dem som har bestilt time, for å begrense spredningen av koronaviruset.

Når man under hele krisen har kunnet ha dagligvareforretningene åpne, hvorfor i alle dager kan ikke trafikkstasjonene ha tilnærmet normal drift nå? Frisører og fysioterapeuter har åpnet igjen, utelivet og serveringsstedene er i full gang, men trafikkstasjonene, de forholder seg til sitt tungrodde system med timebestillinger. Det er bare i det offentlige at man kan tillate seg noe slikt som dette. Det handler om å ta forholdsregler som alle i samfunnet nå er klar over, og pleksiglass må vel fungere og være å oppdrive for trafikkstasjonene også?

Folk har behov for tjenestene til trafikkstasjonene, og jeg kan ikke begripe at de ansatte som jobber der har større sjanse for å bli smittet enn de som jobber rundt om i det private næringslivet? Både næringslivet og private får store ekstra kostnader og forsinkelser på grunn av at de ikke får utført de tjenestene de trenger for å bidra til å holde samfunnet i gang. Det gjelder for samtlige tjenester som disse skal utføre, det er ikke mulig å få det gjort på noe annet sted, dessverre.

Kjøretøykontroll bestiller du som vanlig via vegvesen.no/dinside

Statens Vegvesen bør skjerpe seg, og innse at de er en viktig leverandør til tjenester, og komme seg tilbake i ordinær drift umiddelbart. At ansatte i Statens Vegvesen er mer utsatt for smittefare, og at de bidrar til å begrense spredningen av koranaviruset med disse tiltakene, har lite forankring i virkeligheten.

