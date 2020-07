Frihet - for hvem?

Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Synd at Trondheim kommune ikke har fått med seg at vi lever i et flerkulturelt samfunn

Saken oppdateres.

I etterkant av vedtaket om å gjøre Trondheim til en antirasistisk sone, hvor flertallet i Trondheim bystyre ønsker å begrense muligheten til å arrangere demonstrasjoner med et rasistisk budskap, så har vi som fremma interpellasjonen blitt anklaget for å være autoritære og begrense ytringsfriheten.

Interpellasjonen inneholdt mange gode tiltak, men kun et av dem har blitt diskutert i media: «Bystyret oppfordrer Stortinget til be om en utredning for å vedta forbud mot at grupper, partier og organisasjoner kan arrangere markeringer med rasistiske budskap».

LES OGSÅ: Vil forby demonstrasjoner med «rasistisk budskap»

Vi er selvsagt klar over at det er svært vanskelige dilemmaer i denne saken, og det er godt mulig at dette punktet burde vært mer spissa og presist i hensyn av ytringsfriheten. Vi ønsker imidlertid å understreke at vårt mål er å sikre nettopp ytrings- og bevegelsesfriheten for alle innbyggere i Trondheim – ikke å begrense den. Dilemmaet vi står overfor er hvordan vi skal la organiserte rasister aksjonere midt i Trondheim sentrum og samtidig sikre innbyggere trygghet i sin egen by.

LES OGSÅ: Feil tiltak i kampen mot rasisme

Hvis for eksempel nazistiske Nordiske motstandsbevegelsen marsjerer ned Nordre gate en lørdags formiddag med budskap som «Knus homolobbyen» og «Leve nasjonalsosialismen», slik de gjorde i Kristiansands hovedgate i 2017, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan Trondheims jødiske og homofile innbyggere kan bruke det samme byrommet uten å føle seg trua eller faktisk være i fare.

Når nazister på Nordre gate er en helt realistisk problemstilling vi står overfor, er det åpenbart for oss at vi må prioritere de menneskene som er ofre for rasistenes hat sin ytrings- og bevegelsesfrihet foran rasistenes mulighet til å ytre hatet. Vi vet veldig godt hva grupper som SIAN og NMR står for, vi har lest propagandaen deres, vi kjenner til voldshistorikken deres, vi vet hva de gjør og sier hver eneste gang de demonstrerer. Man skal ha et rimelig teoretisk forhold til dette for å mene at man forhåndsdømmer disse gruppene når vi sier vi ikke ønsker at disse skal demonstrere i byen vår.

LES OGSÅ: Når ordet fanger

Derfor ber vi om at det bør utredes hvordan vi kan få større mulighet til å hindre grupper med et kjent rasistisk budskap å demonstrere. Vi mener det er et problem at grupper som har et program som bryter med rasismeparagrafen og som har kjent voldshistorikk gang på gang får demonstrasjonstillatelse. Slik vil vi ikke ha det.

Vi vil at våre innbyggere skal få kunne bruke sin egen by. De skal få slippe å bli utsatt for hatefulle ytringer i hovedgata mellom nazifaner og nazislagord. Våre innbyggere skal få bruke byen sin uten frykt for rasistisk motivert vold. Heldigvis skjer ikke dette ofte, men disse gruppene har okkupert sentrale deler av ulike norske byer de siste årene uten at politiet har stoppet dem. Så kan man selvsagt argumentere med at vi allerede har lovparagrafer som skal hindre vold og trusler. Det har vi, men til tross for dette så ser vi at organisasjoner med et politisk program, en politisk praksis og historikk som ikke kan kalles noe annet enn en eneste lang voldstrussel, får demonstrere med de konsekvensene det har. Folk har blitt peppersprayet, banket opp, knivstukket og i nordisk sammenheng drept i forbindelse med at disse gruppene har demonstrert.

LES OGSÅ: Trondheim vil ha forbud mot rasistiske demonstrasjoner

Denne saken handler ikke om et moralistisk ønske om å forby meninger vi ikke liker. Det handler om å forholde seg til konsekvensene av organisert rasisme og de organisasjonene som utøver dette på en realistisk måte.

Vårt syn er at ingen trondhjemmere skal bli fratatt sin muligheten til å gå trygt ned Nordre gate med familien sin en lørdag formiddag på grunn av sin etniske bakgrunn eller sin seksuelle legning. Vi ønsker ikke et forbud mot meninger eller organisasjoner. Vi ønsker kun en større mulighet til å si nei til å la enkelte organisasjoner demonstrere akkurat der de vil, når de vil. For det er en gang slik at hvis vi lar organiserte rasister bruke våre sentrale byrom til å demonstrere, så tar vi faktisk et valg om å prioritere rasistenes ytrings- og bevegelsesfrihet over de av våre innbyggere som er målet for hatpropagandaen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter