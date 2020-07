RBK roter det til

Trondheims beste one night stands: - Jeg fikk et anfall der jeg tisser på meg, lager ubehagelige lyder og får kramper

Det ser ut til at jakten på resultater ødelegger muligheten til å nå dem. I fjor så de fleste at treneren ikke hadde kapasitet til å løfte RBK, så endringen nå er riktig. Den kom bare en vinter for sent.

Elendigheten i RBK startet med måten Kåre Ingebriktsen og Erik Hoftun ble sparket på. Det var amatørskap på sitt verste. Etterpå sliter klubben fortsatt med ettervirkningene. Resultatfokuset er åpenbart feil. Det ødelegger muligheten til å opparbeide kontinuitet.

Slik situasjonen er nå vil mange potensielle trenerkanidater tenke seg om mange ganger før de sier ja til RBK. Historien viser at risikoen for å bli sparket uansett gode eller dårlige resultater er enorm. Det er her styret mangler kompetanse.

Hva kreves for å bygge lag med høye prestasjoner som gjenskapes år etter år. De er sikkert fotballfaglige dyktige og har vært gode spillere, men det holder ikke. Derfor tror jeg styret som kollektiv bommer år etter år.

Det er tid for å sette opp enkelte suksesskriterier i RBK og beskrive veien frem mot målene. Hva skal til og hvordan? Deretter må styret og ledelsen fremsnakke veien de ønsker å gå, og fortelle hele Norge at i noen år fremover er RBK i flytsonen med et resultat topp tre i serien f.eks. Det må bare ikke fortsette slik som nå.

