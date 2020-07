Påby folk å ha munnbind på bussen

Denne lastebilen er så spesiell for Kent, at han fraktet den med flåte over elven

AtBs retningslinjer for kollektivtrafikken følger rådet fra Folkehelseinstituttet (FHI): Hold avstand til andre passasjerer, minst en meter. Tirsdag 30. juni tok jeg leddbuss 11 kl 06.44 fra Nyborg til byen. Ved ankomst til Ila var det ca. 20 passasjerer om bord. For å holde minst en meters avstand måtte de siste passasjerene stå. De fleste skulle forlate bussen i Kongens gate. Da ble regelen om 1 meters avstand umiddelbart brutt.

Fra 10. august blir NTNU-ansattes hovedarbeidsplass på Campus. Studenter kommer tilbake. Med hensyn til smittevern, hvis ikke rådet fra FHI er forandret, er det ikke naturlig at bruk av munnbind på offentlig transport i Trondheim blir påbudt? Alle blir mindre utsatt for smitte, spesielt de som er i risikogruppen. Færre vil velge å kjøre bil for å unngå smitte.

Når avhengighet av kollektivtransport ikke gir grunnlag alene for hjemmekontor for NTNUs ansatte blir det langt flere som tar bussen. Da blir det umulig å følge retningslinjer fra FHI. Ved å pålegge munnbind på kollektivtransport sendes et klart signal at det overordnet hensyn er helse til de reisende og ansatte i AtB. Med munnbind kan vi ta godt vare på hverandre.

