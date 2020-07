Hva skjer med de sårbare barna nå?

Saken oppdateres.

Dagen var kommet – siste skoledag før sommerferien. Jeg kom inn på personalrommet og fant plassen min. Vi visste at noen skulle takkes av. En tradisjon hos oss er at man får med seg en gave som takk. En kollega tenkte da hun så at det var mange gaver fremme på et bord: «Ja, nå skal vi alle få noe».

Det har nå gått noen dager og jeg er inne i min andre uke av ferien – men sjokket har ikke lagt seg. Det skulle vise seg at den ene etter den andre ble takket av. Det viste seg at hver gave som sto der fremme var til noen som ikke skal jobbe mer sammen med oss. Det var da alvoret kom over meg.

LES SAKEN: Frykter over 100 overtallige i trondheimsskolen

Jeg vet at flere av mine dyktige kollegaer kunne tenke seg å være der fortsatt fra høsten 2020. Jeg vet at mine dyktige ledere kunne tenke seg å ha med disse på laget fremover. Dette er gode kolleger som bidrar til miljøet på skolen på en fabelaktig måte. Dette er kollegaer som bidrar til at våre elever får gode dager.

Jeg vet at det er skrevet en del om dette – men hvor er det blitt av de sårbare elevene som ble nevnt under hjemmeskolen. Forsvant de da vi kom tilbake til skolen? Ble de mindre sårbare når vi kom tilbake til skolen? Hver hånd vi har hatt dette året har vært hender av nødvendighet. Jeg må si etter over 25 år i yrket at jeg virkelig lurer på om dette lønner seg samfunnsøkonomisk? Ved å være til stede nå er man med å bidra til at elevene får et godt grunnlag faglig og ikke minst i det å lære seg å leve.

LES OGSÅ: De «sårbare barna» – eller «barn i en vanskelig livssituasjon»?

Det var flere stillinger som ble utlyst hos oss som måtte trekkes tilbake pga. økonomien. Jeg er redd for at det som skjer nå gjør at det blir enda flere sårbare barn. En ting er viktig å vite er at de sårbare barna vil komme enda tydeligere frem nå. Dette vil igjen gjøre andre barn mer sårbare. Dette vil igjen gjøre at mange kollegaer som gjør en strålende jobb kommer til å bli slitne, og jeg er redd for at mange kommer til å bli sykmeldte. Dette koster samfunnet mange penger.

Hadde man fått holdt de samme hendene til stede som var for skoleåret 2019/20, tror jeg totalkostnaden uansett vil bli den samme, om ikke billigere – problemet i vårt samfunn er disse pengene kommer fra to forskjellige budsjetter. Den ene er fra kommunalbudsjett og det andre er penger fra NAV.

Les også: Lover ekstra oppmerksomhet for de sårbare barna

Nå må Norge tenke helhetlig. Det at hvert barn får en mulighet til å bli sett – er forebyggende for fremtiden og ikke minst det vil skape elever som får bruke sine talenter og utvikle disse. De sårbare barna er der fortsatt og de politiske lederne som har ropt ut om disse barna i koronatiden som argument for å komme tilbake til skolen, må vite at den måten de nå styrer pengene på gjør at jeg dessverre tror at vi får enda flere sårbare barn!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter