Sårbare barn ofres

Politiet mener de to mennene lånte hundene sine til sju personer slik at de kunne begå overgrep

Tror du at fisk servert i butterdeig er umoderne?

Grønt lys for reiser til blant annet Hellas, Italia, Frankrike, Spania og noen regioner i Sverige

Da er det bare å gjøre seg klar for tysk innrykk

Oversikten land for land: Dette må du gjøre før du drar på utenlandsferie

Nå er det lov å dra sydover igjen. Her er noen fristelser i varmere strøk

To personer frigjort fra småfly som krasjet under landing

Idretten glad for Raja-grep: Ber myndighetene vurdere åpning av breddeidretten på nytt

To uker senere ble hjertet til den lille også stille, så stille at det sluttet å slå

Idretten glad for Raja-grep: Ber myndighetene vurdere åpning av breddeidretten på nytt

To nye løp bekreftet til årets Formel 1-sesong

Saken oppdateres.

Trondheim kommune kutter i skolen. I sommer har mange dyktige og viktige personer måtte se seg om etter annen jobb. Ansatte som må gå er ofte personer som jobber tett miljøfaglig. Viktige personer for barn som trenger litt ekstra og tettere voksenkontakt.

En nasjonal koordineringsgruppe for tjenester til sårbare barn påpeker tydelig at de sårbare barna, især barn med funksjonsnedsettelser, har fått et dårligere tilbud gjennom covid-19 våren.

LES OGSÅ: Frykter over 100 overtallige i trondheimsskolen

Trondheim kommune har her vært flinke, det skal de ha, og gitt godt tilbud. Likevel er det med en betydelig bismak en må se at det blir disse barna som får størst konsekvens av kuttene som nå gjennomføres.

Miljøfaglig kompetanse er ikke alltid pedagogisk personale, det er personale som bistår barn og unge deltagelse og likeverd. Reduseres tilbudet i skolen på dette, vil opplæringsarenaen fort bli en oppbevaringsplass og barna får et begrenset utbytte av deltagelse. Det har vi ikke råd til.

LES OGSÅ: Hva skjer med de sårbare barna nå?

LES OGSÅ: Lover ekstra oppmerksomhet for de sårbare barna

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter