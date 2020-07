Protester mot utbygging fra hvermannsen leses vel knapt

Nytt tap for Deila – må slå Beckhams Inter Miami for å avansere

Den 11. juli skrev Adresseavisen om et prosjektert nybygg på Lade, en sak som mange vil nikke gjenkjennende til. Erfaring har dessverre vist at betenkninger og protester fra berørte naboer ikke hjelper i utbyggingssaker hvis de kommer fra hvermannsen, disse leses vel knapt av bygningsrådet eller rådmannen.

Men, gang på gang ser vi i byggesaker at myndighetene er svært lydhøre hvis protestene kommer fra beboere på «Øvre Singsaker», for å holde oss til Flettfrids terminologi. Det er ikke mer enn et par år siden en nesten identisk konflikt der oppe førte til at det ble en stor sak i Adressa gjennom flere uker, hvor naboprotestene førte fram og de fikk beholde både utsikten sin og påregnet verdistigning.

Stort sett får utbyggerne viljen sin, fordi de fleste av oss ikke har advokater og journalister til å føre saken for seg. Selvfølgelig har klageren rett i at han vil miste noe av utsikten, men langt fra all. Han risikerer et verdifall på eiendommen, men sannsynligvis ikke i den delen av byen.



Derimot er det utallige saker hvor naboene mister all utsikt, hvor all sol blir borte og verdifallet på eiendommene blir katastrofalt. Men de har sjelden prominent advokathjelp og slett ikke adgang til avisspalter. Det har vel tidligere knappest forekommet at kommunalråder har tatt seg bryet med ekstra befaring i andre saker, men på Lade møtte hele fire stykker, nemlig fra Høyre Ingrid Skjøtskift og Trygve Brakstad, fra MDG Ola Lund Renolen og fra AP Roar Aas. Så politikere stiller av og til opp og avisa gir stor spalteplass.

Hva er grunnen til engasjementet denne gangen når identiske saker ellers passerer bygningsrådet uten at det løftes en finger for de som rammes? Det kan da umulig være slik at utfallet i en klagesak til bygningsrådet er avhengig av at Adressa engasjerer seg eller hvem klagen kommer fra, eller kan det spille inn? En kan begynne å lure på om så er tilfelle.

