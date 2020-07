Manglende oppgjør fra SAS

At ærlige mennesker utsettes for slik behandling, er uhørt

Rapport avfeier myte om fotballstjerner – hylles for innsatsen under koronakrisen

Saken oppdateres.

I april 2019 bestilte og betalte vi flybilletter av SAS, vi skulle reise fra Værnes til Bergen. Flyet ble innstilt på grunn av streik. Vi kjøpte nye billetter fra et annet flyselskap.

Ledelsen i SAS orienterte sine reisende at vi måtte fylle ut et skjema for å få refundert billettutgifter. De henviste til sine sider på sas.no. Vi fylte ut skjema som anbefalt og ventet på å få refundert pengene. 4. juni 2019 kontaktet jeg kundesenteret i SAS og etterlyste refusjon av billettene. De sa da det skulle ordne seg, vi måtte vente ca. en uke før pengene var på konto.

Den 9. juli 2019 ringte jeg på nytt, vedkommende skulle ordne opp, det skulle ta noen dager, men pengene skulle føres over på min konto. Den 4. oktober 2019 ringte jeg igjen kundeservice i SAS, pengene ville være på min konto om ca. en uke.

Jeg har forsøkt å skrive brev og e-post til ledelse i SAS, brevet er ikke besvart. Jeg fikk svar på e-posten, dessverre, klagen var utenfor deres område. Pengene er av mindre betydning, vi lever godt uten å få refundert beløper på ca. 2000 kroner, men er det en slik kultur og handlemåte vi ønsker?

Jeg har dessverre flere eksempler på at vi er i ferd med å bli utnyttet/misbrukt innenfor mange områder. De fleste orker ikke å forfølge slike forhold, det fører til at flere benytter seg av vår manglende handlekraft mot en ukultur. Jeg kontaktet Forbrukerrådet, mente dette var en sak for dem. Der fikk jeg følgende svar: «Forbrukerrådet arbeider aktivt for å ivareta forbrukernes interesser. Dette gjør vi ved å arbeide politisk (for eksempel påvirkningskraft), og ved å utarbeide enkle og generell informasjon som kan hjelpe deg som forbruker å ivareta interessene dine. Forbrukerrådet behandler imidlertid ikke klagesaker som gjelder flyreiser og kan heller ikke gi individuelle råd og veiledning på dette området».

Som forbruker ble jeg forundret over denne tilbakemeldingen fra Forbrukerrådet. Hvem skal hjelpe oss forbrukere når enheten som er opprettet for å hjelpe oss, ikke har mandat til å bistå.

