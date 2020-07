Dorsin utelukker ikke at Hareide fortsatt er aktuell for RBK-jobben etter sesongen

Saken oppdateres.

Lenge leve Tiller! Det skriver kommentator Fredrik Skaget Øien i Adresseavisen. Jo styggere Tiller blir, desto penere blir resten av byen.

Da undertegnede arbeidet i Adressa for vel 40 år siden, var den nye byen på Heimdalsmyra på planleggingsstadiet. Jeg var blant dem som skrev spaltemetere om den nye byen på Tiller, på mange måter en «amerikansk» by, bygd opp rundt bilen med kjøpesentra og andre stygge bygg. City Syd er ikke blant de verste.

Vis-à-vis rager det gamle Müller-hotellet, nå et Stordalen-hotell, som man pleier å ta inn på når man ankommer stiftstaden per bil. For det ellers helt utmerkede hotellet har i tillegg rikelig med parkeringsplasser. Praktisk. Og metro-bussene til Midtbyen går jo hele tiden. Her om dagen tok jeg rute nr. 24 og fikk sightseeing med på kjøpet. Nedre Leirfoss kraftverk hadde jeg ikke sett på mange år.



På midten av 1970-tallet flyttet Adressa sin redaksjon og trykkeriet til et nytt «industribygg» på «Heimdalsmyra» fra ærverdige Nordre. Nå er avisen tilbake til utgangspunktet, ikke i Nordre, men ved Nidelven. Og bra er det, for på Heimdalsmyra hadde redaksjonen intet å gjøre. Også tidligere Fokus bank har dratt tilbake til Midtbyen - eller skal vi kanskje heller si til København? Tine og alle de andre har imidlertid funnet seg godt til rette i Tiller, som var egen kommune frem til 1963. Og, som Øien påpeker, også mange beboere gjør. For eksempel i Moltemyra borettslag. Jeg kjenner faktisk et par av dem selv.

Det hele begynte egentlig i 1960, da riksveg 50 ble lagt om - eller rettere sagt opp - fra Selsbakk til Heimdalsmyra. Og nå endelig har fått alle de kjørefelt den burde ha hatt fra begynnelsen av.



Kommentator Øien har rett. Midtbyen har faktisk blitt ganske så vakker, nå sist med sin nyåpnede «plaza» rundt Olav Tryggvason. Langt penere enn den gang for vel 50 år siden undertegnede trasket frem og tilbake mellom Bergsbakken og Katta over Bakklandet. Ja, Bakklandet er nettopp et «case in point».