Tiller er mer enn en roadtrip langs Østre Rosten

Adresseavisen har en serie hvor ulike bydeler presenteres med ingressen: Hva fungerer og hva fungerer ikke, i områdene utenfor bykjernen. Det kunne vært et spennende prosjekt, med mulighet til å mobilisere innbyggere i de respektive bydelene, Trondheims politikere og administrasjon til en debatt om hva vil vi med boområdene utenfor bykjernene – visjoner og realiteter. I tillegg, en anledning for oss andre til å bli bedre kjent med bydelene, på godt og ondt. Slik har det ikke blitt. I stedet blir vi lesere presentert for relativt intetsigende kommentarer som i liten grad svarer på det som etter sigende er formålet med kommentarserien. Toppen nås imidlertid i kommentaren lørdag 18. juli. Jo styggere Tiller blir, jo penere blir resten av byen

Forfatteren slår an tonen allerede i ingressen: For meg har Tiller alltid vært ensbetydende med City Syd. Etter å ha gått bydelen nærmere i sømmene, ser jeg at den er mye mer. Det er tross alt mange andre kjøpesentre der også.

Og særlig lengre enn til kjøpesentrene kommer han ikke, så hva som fungerer og hva som ikke fungerer i bydelen vet han åpenbart like lite om før han kom, som etter han dro. Man fristes til å tro at her er det en blakk journalist på jakt etter lettjente penger som hiver seg i bilen og kjører langs Østre Rosten, parkerer bilen litt her og litt der, for gratis parkeringsplasser er det flust av. Så leter han etter stygge motiver og det er det heller ikke noe problem å finne. På City Syd snakker han med folk fra «Heimdal, Sjetnemarka, Byåsen, Byneset, Melhus, Stavanger, Lofoten og Tromsø», men finner ingen fra Tiller. Dette til tross for at kjøpesenteret omtales som «bydelens åndelige sentrum. Det er også bydelens symbolske- og sosiale sentrum».

Det tar seg åpenbart dårlig ut å ikke ha en eneste referanse fra bydelen man skriver om, så da «forviller» han seg inn i «Moltmyra borettslag» og knipser et bilde og snakker med en person som da representerer de ca 10 000 som (tilfeldigvis) bor på Tiller. Hun trives godt med å bo i bydelen og har ingen andre planer enn å fortsette med det. I parentes og kanskje symptomatisk for presisjonsnivået i kommentaren ellers – det er mange borettslag på Tiller, men ingen Moltmyra borettslag og bildet er heller ikke tatt i et borettslagsområde og det ligger heller ikke på andre siden av gata av det forfatteren har valgt å kalle «det industrielle marerittet». Rent faktisk ligger det en kilometer unna.

Og da begynner jeg å nærme meg mitt poeng, for dersom man har mål på seg å presentere et boområde utenfor bykjernen, så får man bruke tiden der folk lever og bor og man får bevege seg rundt i området og snakke med folk. For det bor mye folk og forskjellige folk på Tiller og alle har sin historie og sin begrunnelse for å bo her. Mange vil nok peke på grøntområder, mulighet for å ha en hageflekk, trygg veg til skole og barnehage osv. Da ville forfatteren f.eks. kunne få svar på hvorfor det finnes et buddhistisk tempel nettopp på Tiller, samt andre uforløste spørsmål som han undrende drar hjem med. Det er kanskje «langt mellom de sjelsettende arkitektoniske opplevelsene», men ikke lengre enn i andre boområder.

Han kunne også fått svar på hva som ikke fungerer like bra her. Boligområdet er f.eks. kjemisk fritt for kulturtilbud for voksne. Det begrunnes med at kulturtilbudet ikke skal utkonkurrere tilbudet i Midtbyen. En plausibel grunn i utgangspunktet, men da henger det ikke på greip å samtidig rasere et godt busstilbud fra Tiller til Midtbyen og dermed gjøre kulturtilbudet mindre tilgjengelig både for unge og gamle.

Stadig mer jordbruks- og grøntareal blir bebygd og vi er blitt lovet både sti langs Nidelva og skiløype til Vassfjellet, men hvor blir det av? Og sist, men ikke minst, vi burde blitt kompensert for belastningen av at et helt boområde fordomsfullt og kunnskapsløst blir assosiert med ei lang stripe av for en stor del smakløse næringsbygg mellom E6 og Østre Rosten. Blir jeg provosert av at forfatteren av kommentaren bokstavelig talt snur ryggen til Tiller som boområdet og folket som bor der? Nei, kommentaren er for lettvint til å ha provoserende kraft. Men irritert, ja – på Adressa, som på tabloid vis trykker det og på meg selv, som gjennom mitt abonnement er med på å finansiere det.

Kjære kommentator – dette kan du rette opp. Velkommen til Tiller, og kanskje vanker det en kopp kaffe latte.

