Svar på: Søppelboksen med plast er stadig full

Siw Hagerup stiller i Adresseavisen 20. juli spørsmål rundt tømmeintervallet for plastemballasje i Trondheim kommune. Dagens ordning med et trebeholdersystem i henteordningen ble innført for ca. 20 år siden. Hentefrekvensene i småbeholdersystemet har vært uendret siden den gang, med følgende tømmeintervall; restavfall hentes hver 14. dag, papp og papir hentes hver 4. uke og plastemballasje hentes hver 8. uke.

Bakgrunnen for valget har sammenheng både med fraksjonenes størrelse og logistikksystemet som er etablert, hvor man benytter de samme bilene til å tømme de ulike fraksjonene i forskjellige uker.

Som Siw Hagerup nevner ble gebyret for plastemballasje redusert i år, nettopp for at det skal stimulere til økt kildesortering. Kostnadene på renovasjonsgebyret er nå fordelt som følger mellom fraksjonene; 85 prosent på restavfall, 10 prosent på papp og papir og fem prosent på plastemballasje. Dette medfører at merkostnaden for en større avfallsbeholder for plastemballasje er svært liten.

For øvrig kan det nevnes at det arbeides med å etablere et sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall i regionen. Dersom dette anlegget kommer på plass, vil det endre måten vi kildesorterer avfallet. Det er da svært sannsynlig at plastemballasjen skal følge restavfallet før den sorteres ut i anlegget og går til gjenvinning.

På grunn av at det er planlagt endringer i kildesorteringsordningene innen forholdsvis få år, anses det som lite hensiktsmessig å gjøre større endringer i ordningene på nåværende tidspunkt. Takk for at du sorterer. Håper dette var oppklarende.

