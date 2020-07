«Sniking på bussen»

- Her har de igjen startet opp med buffé, og det virker som det går over styr for folk

Saken oppdateres.

Nei, Mette Stub. Du og din ektefelle har ikke sneket på bussen (Adresseavisen 22. juli). Realiteten er at AtB tilbyr gratis skyss. Selskapet tar iallfall ikke mot betaling. Kompenserer bare med ilegging av bøter.

Nå er det på høy tid at AtBs leder Janne Sollie går ut med en uforbeholden unnskyldning for de ubehageligheter som AtB har påført dere og alle oss andre brukere av AtB.

For øvrig kan en bare undres over at de hovedansvarlige for kollektivtrafikken i Trøndelag, fylkespolitikerne med fylkesordfører Tore O. Sandvik i spissen, synes å ha gitt tilslutning til AtBs skammelige kundebehandling. Jeg har iallfall ikke registrert noen reaksjon derfra.

