En karikert framstilling av kommunikasjonsfaget

I innlegget «Kommunikasjon og fakta» publisert 23. juli, kommenterer Arve Hjelseth politiets oppfølging av Hestsjøen-saken, og medias håndtering av denne. I et ellers godt innlegg, kommer Hjelseth med noen lettere karikerte beskrivelser av kommunikasjonsfaget, og dermed kommunikasjonsbransjen.

La meg først presisere at jeg ikke på noen måte har bidratt i kommunikasjonen av denne aktuelle saken, så jeg har ingen meninger om de faktiske forholdene Hjelseth stiller spørsmål ved.

Hjelseth skriver på generelt grunnlag at kommunikasjonsfaget handler om å «skyve ubehageligheter under teppet», og at «en smart uttenkt fortelling kan styrke enhver organisasjons troverdighet nokså uavhengig av om den er sann». Det høres ut som noe hentet fra de mørkeste episodene av TV-serien House of Cards. En forestilling av kommunikasjonsrådgivere som sleske spin doctors, som lusker rundt i mørke korridorer, vrir på fakta, villeder og farer med løgn.

Som representant for et moderne kommunikasjonsbyrå, og som mangeårig journalist, liker jeg å tro at faget mitt handler om noe annet. Hos oss i Strømsnes Røe råder vi kundene våre til å være først ute med både gode og dårlige nyheter om egen virksomhet. Åpenhet, dialog og fakta er alltid de viktigste redskapene i verktøykassa.

Uavhengig av om du opererer som journalist eller kommunikasjonsrådgiver, er kommunikasjonsfaget anno 2020 tuftet på sterke etiske, redaksjonelle og samfunnsmessige verdier. Ærlighet varer som kjent lengst. Det gjelder ikke minst dersom du ønsker å bygge tillit og omdømme.

