Jeg unngår busskifte i Tonstadkrysset

Saken oppdateres.

Jeg har bodd mange år i Trondheim og tatt mye buss uten at det har bydd på noen problemer. Etter at metrobussene ble tatt i bruk har jeg unngått det så godt jeg kan pga. busskifte i Tonstadkrysset, da det er vanskelig å beregne tiden en bruker for å komme til bestemmelsesstedet.

Her forleden skulle jeg ta buss fra Sentrum til Flatåsen. Stilte meg opp i Prinsenkrysset for å se etter buss som skulle gå via Tonstadkrysset. Jeg sto nærmere en time uten at det kom buss som var merket Tonstadkrysset, men det var mange busser som gikk via andre plasser som ikke er knutepunkt for videre bussforbindelser.

Heldigvis er jeg såpass kjent i byen og visste hvor AtB har sitt kontor. Der fikk jeg god hjelp, samt at jeg ble fortalt at det står en betalingsautomat bortgjemt i et hjørne i busskuret. Denne hadde jeg aldri sett dersom jeg ikke hadde blitt gjort oppmerksom på det. På bussen er det jo ikke muligheter for å få betalt. Det skal sies at av prinsipp, og i solidaritet til alle uten smarttelefon, har jeg ikke og kommer heller ikke til å laste ned betalingsapp.

Når Tonstadkrysset er et bussknutepunkt, må det jo i det minste merkes på bussene som passerer der. Trondheim by er ikke lagt til rette for at det kanskje kommer nye folk til byen. Undergrunnsystemet i London er lettere å forstå enn buss-systemet i Trondheim.

