Øvre Rotvoll - et kinderegg i svært mange deler

Øvre Rotvoll ligger innklemt mellom eksisterende boliger og næringsområder og har en sentral beliggenhet og kan få en meget god kollektivdekning. Jeg vil påstå at Øvre Rotvoll er som et kinderegg med svært mange deler og hvor alle delene kan styrke Brundalen/ Jakobsli området.

Det viktigste med å sette i gang aktivitet på Øvre Rotvoll er å få på plass Brundalsforbindelsen som kan redusere trafikk-kaoset i området vesentlig. Med Brundalsforbindelsen på plass så kan Metrobuss-traseen over Lade fortsette gjennom Brundalsforbindelsen opp til Dragvoll. I dag snur bussen ved Sirkus Shopping.

Deler av Trekanten på Øvre Rotvoll er egnet til et etterlengtet bussdepot på gateplan (senere under bakken) slik at man slipper å legge bussdepotet helt inne på Malvik. Tenk hvor mye Trøndelag fylkeskommune sparer på dette.

Brundalen/Jakobsli-området trenger et lokalt senter og dette er godt egnet på området til Rotvoll Øvre. Behovet er meget stort for et slikt senter.

Områdeplanen for Øvre Rotvoll viser nye idrettsflater som etableres i forlengelse av eksisterende Charlottenlund idrettspark og skoleanlegg slik at de sammen danner et markant idretts- og aktivitetsbelte. Et flertall i bystyret luktet også på en tomt på Rotvoll Øvre til nytt svømmebasseng øst.

Andre deler av kinderegget er at det blir mulig å videreføre Schmettows allé i sitt opprinnelig løp, gode arealer for lek og fysisk utfoldelse, bydelspark samt etterlengtede møtesteder.

Det viktigste er at hele Brundalen/Jakobsli-området får en helhet som reduserer biltrafikken gjennom Skovgårdskrysset, bedre kollektivforbindelsen med Metrobussen slik at beboerne i hele bydelen har muligheter til å få bedre infrastruktur med lokalt senter og et trivelig bomiljø. Målet er å redusere unødvendig bilkjøring for alle som bor i bydelen.

Flere utbyggingsprosjekt er avhengig av Brundalsforbindelsen for å komme i gang. La oss få kinderegget på plass slik at alle bitene som trengs kan plasseres.

Det er svært viktig å ta vare på dyrka jord, men det er også viktig å se hva utviklingen av Øvre Rotvoll kan bringe med seg av fordeler for hele Charlottenlund-området. Det er i hvert fall ingen tvil om at områdeplanen har en meget grønn profil selv om kornåkrene slik de ligger i dag blir borte. Intet av dette kornet brukes til menneskemat.

