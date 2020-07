Derfor er det ikke kortleser på alle dørene, og dette gjør vi med det

- Dette er helt forferdelig for alle som bor her

Saken oppdateres.

Den siste uken har det vært flere innlegg og saker i Adresseavisen, og andre medier, om manglende mulighet til å få lest av t:kort på bydelsbusser i Trondheim-området. Først av alt – vi beklager overfor dem som har opplevd utfordringer som følge av dette og vi forsikrer om at vi er klar over problemet.

Les også debattinnlegget: Manglende mulighet til å betale på bussen

Les også debattinnlegget: «Sniking på bussen»

Hvis dette hadde vært mulig å løse fort hadde vi gjort det. I noen av innleggene etterlyses det svar fra AtB om hvorfor det er slik og en forklaring på hvorfor vi ikke har kortlesere ved flere dører i bydelsbussene. Vi har svart i tidligere debattinnlegg og i flere intervjuer, men ser at vi dessverre ikke når frem til alle som opplever disse utfordringene.

Som følge av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak har vi, i likhet med alle andre kollektivselskap i landet, vært nødt til å innføre tiltak for å redusere faren for smitte blant reisende, og mellom kunder og sjåfører. Gjennom hele perioden med smitteverntiltak har dette vært gjort i tråd med Folkehelseinstituttets råd og veiledere.

Les også: - Jeg føler meg veldig utenfor

Les debattinnlegget: Nå må ordfører Rita gripe inn

Et av tiltakene som tidlig ble innført var å sperre av den fremste inngangen og første seterad. Samtidig sørget vi for løsninger hvor billettering kunne foregå kontaktløst og uten kontanthåndtering. Sperring av dørene foran innebar også at kortleseren på bydelsbussene dessverre ble utilgjengelig.

Selv om mange av de første tiltakene vi iverksatte er justert siden mars, må vi fremdeles gjøre grep som er med på å redusere muligheten for smitte. Problemet er størst for dem som har t:kort og reiser med bydelsbusser utenom metrotraseene. Flere har kontaktet oss om dette og vi har forsøkt å hjelpe til etter beste evne. Det kan være bistand til kjøp av enkeltbilletter, til samme pris som ved bruk av SMS - som ikke krever smarttelefon, hjelp til å bruke appen AtB Mobillett, veiledning til billettautomater og kommisjonærer, eller andre mer skreddersydde løsninger til dem som har kontaktet oss.

Les også debattinnlegget: Gebyret vil aldri bli betalt

Likevel har vi stor forståelse for irritasjonen over å ikke få brukt det billettproduktet en allerede har kjøpt. Vi forsikrer om at situasjonen også for vår del er ekstraordinær og selvfølgelig ikke er skapt for å irritere eller diskriminere, slik noen innlegg i redaksjonelle medier og på sosiale medier har påstått.

Da 300 nye busser ble satt i trafikk sammen med nytt kollektivtilbud i august 2019 var de uten kortleser på midtdørene. Da gikk Trondheims-området over til åpen billettering, som innebar at de med gyldig billett før påstigning kunne gå rett om bord uten å lese av kortet eller vise frem billett. Det medfører blant annet mindre trengsel i dørene og raskere på- og avstigning til det beste for alle.

Det er også sånn at en veldig stor andel av våre reisende, og langt flere enn før, benytter mobil billettering. For de som benytter t:kort og kortleser er dette tilrettelagt foran i bussen. Vi forutså ikke at vi på et tidspunkt skulle være nødt til å stenge dette området som følge av en pandemi.

Les også debattinnlegget: Jeg unngår busskifte i Tonstadkrysset

Mange har lurt på hvorfor vi ikke nå har satt opp kortleser på andre dører på alle bydelsbussene, etter at fremste dør på bussene ble sperret i mars. Ingen har kunnet forutsi hvor lenge vi må stå i akkurat den situasjonen vi har vært i, og det å montere opp kortlesere bak i bussen er krevende både system-messig og økonomisk. Vi valgte da å avvente kortlesersituasjonen, da det finnes alternative betalingsløsninger og dette ikke ble ansett som den mest kritiske delen av situasjonen i mars og ukene som kom – hvor det også var veldig få som reiste kollektivt.

Så langt har vi i stedet valgt å bidra til at flere kan kjøpe billett til buss, trikk,hurtigbåt og ferge ved hjelp av telefon eller via våre andre kanaler.I og med at årsaken til sperring foran i bussen i stor grad handler om smittevern for sjåførene, i tillegg til kundene, jobber vi tett sammen med operatørene våre for å finne løsning slik at vi kan åpne dørene foranigjen. Dette er noe alle ønsker, samtidig som vi må forholde oss til rådene fra helsemyndighetene.

Vi beklager igjen til dem som ikke får benyttet sitt t:kort nå, og håper vi så snart som mulig får åpnet foran i bussen igjen slik at kortleserne blir tilgjengelig. Vi skal informere så fort vi har funnet en løsning. De som nå har utfordringer med å få betalt for bussreisen kan ta kontakt med vårt kundesenter, så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter