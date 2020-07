- Dette er helt forferdelig for alle som bor her

Saken oppdateres.

Året med alle (norske) turister er her. Mediene informerer om at i år skal «alle» nordmenn feriere i og oppdage eget land. Hotellene i Trondheim har den beste juli, beleggsmessig. Byen trekker mange turister, kanskje på grunn av vårt nye flaggskip innen hotellnæringen eller kanskje alle Michelin-stjernene som har drysset over byens gode restauranter. Og så har vi jo Nidelva, Nidarosdomen og ikke minst Gamle Bybro.

Men hva gjør Trondheim kommune? De planlegger oppussing av en av byens mest fotograferte motiv: Lykkens portal. Trondheims Gamle Bybro er naturligvis et elsket motiv, så fin som den er, med utsikt mot Nidarosdomen og bryggerekken. Leser at kommunen må ha flere sommermåneder på seg for å male opp brua. Det har vel gått an å tatt dette arbeidet fra slutten av august og enda bli ferdig til vinterstormene setter inn.

Forstå det den som kan. Tenk på alle bildene som legges ut på sosial medier, for en reklame.

