Linn (24) hyller helsearbeiderne: Vi snakker om framtidas yrke

Saken oppdateres.

Elever og studenter i hele Norge har i disse dager fått tilbud om studieplass innen helsefaglig utdanning. På vegne av ufattelig mange: Tusen takk for at du valgte akkurat denne spennende karriereveien!

Det var ikke hedgefondforvalterne som fikk applaus da koronaen slo inn i landet vårt. Vi klappet fram kvinner og menn som sto midt i krisa på vegne av oss alle. De er helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og andre helsehelter ikledd fullt beskyttelsesutstyr. De er proffe helsearbeidere som tar vare på dem vi er glad i, og som sikrer at det vonde viruset ikke finner veien inn i hjemmene våre.

Vi kjenner dem som samfunnskritiske yrker, og vi kan legge til at vi nå også snakker om framtidas yrker. For dem som fremdeles måtte være i tvil: Koronapandemien har vist at vi ikke klarer oss uten den utdanningen du nå går i gang med. Vi trenger deg!

Norsk arbeidsliv ble hardt rammet av krisa. Mange ble permitterte og usikkerheten kom krypende inn i kropp og sinn. Du som nå står på terskelen til en helseutdanning kan imidlertid se langt lysere på årene som kommer.

Det er mange oppgaver som skal løses, og det er ikke bare én yrkesgruppe som skal ta i et tak. Vi i Fagforbundet ønsker alle helseyrkene velkommen. Det mangler blant annet vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, bioingeniører og ergoterapeuter, skriver Statistisk sentralbyrå i en rapport om arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035.

Det er nok elendighet til oss alle, pleier vi i spøkefullt å si. Det er med andre ord et økende antall personer som trenger behandling og pleie – og som trenger din hjelp.

Det er nok av jobber å velge mellom, og flere steder er det et skrikende behov for helsearbeidere. Kommunehelsetjenesten i distriktene sliter med å rekruttere sykepleiere. De kan merke seg at de kan søke etter helsefagarbeidere med aktuell etterutdanning.

Ingenting i det norske lovverket tilsier at det må være en sykepleier som tar seg av alle oppgavene. Alt som en sykepleier gjør, kan en helsefagarbeider med god opplæring gjøre. Løsningen er å ta inn en god blanding av ulike yrkesgrupper.

Vi i Fagforbundet vet godt at sektoren ikke kan basere seg kun på ansatte med bakgrunn fra høyskole og universitet. Det må rekrutteres bredere.

Lykke til med utdannelsen! Du har nå tatt første steg på veien til et fantastisk flott yrke.