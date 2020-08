Basketkurver i Strandveiparken

Her mener RBK-profilen laget ble snytt for scoring: Dette sier dommeren om avgjørelsen

Saken oppdateres.

Jeg så til min store forskrekkelse at kurvene var fjernet fra basketbanen på grunn av støy. Skal alt som lager litt støy i Trondheim fjernes nå? Vet av mange ting som burde vært lagt ned da. Uteliv, bilveier, buss, bingo osv. Jeg bor på Møllenberg og synes faktisk at noen ganger så kan gåstoler forstyrre meg litt. Kan ikke kommunen fjerne disse?

Dette var en fabelaktig bane som var mye i bruk av barn og unge i nærområdet. For mange, noe av det eneste aktivitetstilbudet i nærområdet. Det er ikke disse som lager bråk om natten, men det er barn og unge i nærområdet som straffes. Det blir så veldig feil å skjære alle over en kam. Jeg trodde for øvrig at vi i Trondheim hadde en etat som passet på når det var ordensforstyrrelse om natten.

Dette får meg til å lure på hvem området er for? Skal det ikke være plass for barn og unge som ikke er med i noe organisert aktivitet, men som likevel vil være fysisk aktiv? Hva er deres alternativ nå?