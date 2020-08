Jeg ser at folk koser seg her

Fredag 31. juli like før kl. 10 var jeg på vei over fotgjengerovergangen i 30-sonen i Bromstadvegen, der den krysser Brøsetvegen. En Tesla kommer kjørende fra øst. Jeg står klar til å gå over vegen og venter på at bilen skal stoppe. Sjåføren sitter og stirrer på mobilen sin i fanget, tydeligvis uten å ha lagt merke til meg, og bilen kjører rett over fotgjengerovergangen, uten antydning til å stoppe. Jeg stoppet og ventet.

Et barn, en svaksynt eller en litt uoppmerksom fotgjenger - kanskje også opptatt med mobilen sin - kunne ha vandret ut. Konsekvensene kunne vært katastrofale. Det skremmer meg at det kan forekomme så åpenbar bruk av mobiltelefon i bil, midt på lyse dagen, i et område med mange fotgjengere og biler, skoler, barnehager og idrettsanlegg i nærheten.

Legg fra deg mobilen når du kjører! Det er veldig enkelt, og hindrer at potensielt livsfarlige situasjoner oppstår.

PS: At bilen var en Tesla har absolutt ingenting med saken å gjøre, dette er ikke et surt innlegg mot Tesla-eiere, men kanskje sjåføren ser dette på trykk og tenker seg om og heller lar mobilen ligge neste gang.