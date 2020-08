Vær glad i bussjåføren din!

Saken oppdateres.

Når du har blitt vanedyr og synes det er behagelig å reise kollektivt, tenker du da over hvilke lønns- og arbeidsforhold en bussjåfør har? Er du klar over at bussjåførene drar på jobb to ganger om dagen, og jobber annenhver lørdag, samt et par søndager på seks uker?

Bussjåførene møter på jobb klokken 04.20 for at du skal komme deg på jobb i tide. De holder det gjerne gående til klokken 01.40 inn i en ny dag for at du, den siste passasjeren, skal komme deg hjem. Og i helgene kjører bussene døgnkontinuerlig for at du skal kunne nyte de kulturelle tilbud som byen normalt har å tilby. Og da må det nødvendigvis være sjåfører på jobb.

En stor del av bussjåførens hverdag er skolekjøring. Der ligger det hele og fulle ansvaret på sjåføren for at akkurat ditt barn skal ha en fin og sikker reise både til og fra skolen. De aller fleste bussjåfører legger sjela i jobben sin. De bruker ofte deler av fritida si for at barn, foreldre og skole skal ha minst mulig bekymringer.

Bussjåfører landet rundt har en hverdag som i stor grad blir styrt av rutetider. De har også ofte et komplekst trafikkbilde å forholde seg til. I tillegg kommer vær- og føreforhold. Uansett så skal transporten skje på tryggest mulig måte, og helst til riktig tid. Passasjerene legger ofte sine planer i forhold til bussens rutetider. Tider som bussjåførene gjør sitt ytterste for å overholde. Ingen lett oppgave, men de fleste gjør dette med et smil.

Og nå i disse «koronatider» bør du også være oppmerksom på hva bussjåførene egentlig utsetter seg for: Når de for eksempel hjelper passasjerer med ulike personlige behov på og av bussene. Uten spesielle forholdsregler/ tiltak for å redusere smittefaren. (For eksempel passasjerer med rullator og/eller rullestol.)

Når du skal på jobb, og velger kollektivt er bussbransjen veldig takknemlig for det. Bussjåførene synes det er en glede å kunne bidra slik at vi får et grønnere samfunn.

Bussjåførene har faktisk et av de mest viktige yrkene i samfunnet. De tar ansvar når samfunnet trenger det!

De gangene bussjåførene har vært ute i politiske streiker og kjempet for sine rettigheter, eller støttet opp om andre i en arbeidskamp, er det mange som reagerer på at bussen står i et par timer. Og bussjåførene kan fort bli betraktet som arrogante og lite forståelsesfulle, som i slike korte perioder ikke «tar hensyn» til passasjerenes behov.

Arbeidsgiverne lovte i 2007 at bussjåførene skulle ha inntekt på linje med en gjennomsnittlig industriarbeider. Men nå, 13 år etter, henger bussjåførene langt etter.

Bussjåførene jobber i en bransje som har stor tro på et lønnshopp i år. Arbeidsgiverne bør komme med det etterslepet bussjåførene har ventet på siden tariffavtalen ble signert.

Ansvaret bussjåførene har samsvarer så absolutt ikke med lønna.

Nå er det på tide at myndigheter og arbeidsgivere tar bussjåførene på alvor, og legger til rette for at de også får ei akseptabel lønn å leve av. Bussjåførene kan neppe bli mer akterutseilte enn det de er akkurat nå.

Uavhengig av dagens situasjon er det på tide at bussjåførene prioriteres.

Lønna deres må opp på avtalt nivå. Bussjåførene trenger støtte i befolkningen, og en anerkjennelse for den nyttige og viktige jobben de gjør. Her kan akkurat du bidra, ved å framsnakke bussjåføryrket. Ved økt bevissthet over hvor viktig denne yrkesgruppa er, jo vanskeligere blir det kanskje for en arbeidsgiver å frasi seg sine forpliktelser.

Vær glad i bussjåføren din!

