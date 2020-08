Covid-19 og alkohol

Saken oppdateres.

Da Sør-Afrika oppdaget at fylla hadde skylda for at for mange ikke brydde seg om smittevernreglene, gjorde de kort prosess og forbød salg av alkohol, men vinprodusentene protesterte.

I spesielt de store byene i Norge er helsemyndighetene bekymret fordi for mange, spesielt de under 30, ikke bryr seg om mulig smitte.

Regjeringen har gått til det skrittet å forby alkoholservering etter midnatt. Det er altfor puslete hvis målsettinger er å stoppe smitten.

Det som virkelig hadde monnet var et forbud mot salg av alkohol inntil videre. Bransjen vil selvfølgelig protestere. De fleste, måteholdsdrikkerne vil nok si at det er urettferdig at de skal straffes, fordi noen ikke bryr seg. Men det går an å se det på den måten at det tvert imot vil være en belønning for alle.

Ifølge et eksperiment i England (det engelske tv-programmet: «Stol på legen») hvor deltagerne skulle holde seg unna alkohol en måned, rapporterte legene at blodtrykket og vekten hadde gått ned, bedre søvnkvalitet og leververdier, økt konsentrasjonsevne og redusert risiko for kreft, spesielt for dem som drakk mest. I tillegg til disse objektive funnene, kunne deltagerne rapportere om at de følte seg mer vel og ble kvitt mange plager.

Og for den som ønsker å slukke tørsten finnes det jo en rekke andre vanedannende tørstedrikker som iskaffe, iste, alkoholfri vin, alkoholfritt øl, cola, juice og brus. Da skulle det ikke være noen grunn til å ikke holde serveringssteder åpne etter kl 24.

Men jeg regner med at regjeringen satser på å tjene to herrer samtidig, Gud og Mammon. Jeg tviler på at liberalistene i og utenfor regjeringen og rødvinssosialistene utenfor vil bruke så drastiske virkemidler som å forby salg av alkohol, selv om erfaringene fra de ulike polstreikene viser at misbruket gikk kraftig ned, og sykehusinnleggelser ble redusert.

