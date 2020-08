Forslag til løsning i Haakon VIIs gate

Det var med sjokk og sorg at vi fikk beskjed om at våre beboeres hjem og vår arbeidsplass blir nedlagt

Jeg vet ikke om følgende løsning har vært på bordet før, men jeg foreslår at det blir forbudt å svinge til venstre i hele, eller i hvert fall store deler av Haakon VIIs gate. Samtidig blir det påbudt å svinge til høyre i høyre felt i alle kryss.

Dermed kan venstre felt i hver kjøreretning fungere som gjennomgangsfelt, mens høyre felt benyttes av folk som skal svinge av veien ved neste kryss. Busser kan han unntak for påbudet om å svinge til høyre slik at feltet også blir et slags «kollektivfelt light».

All lysregulering kan erstattes av strategisk plasserte fotgjengeroverganger som kun skifter til grønt for fotgjengere når det faktisk er forgjengere der. I 2020 kan det være mulig å løse dette på en måte som prioriterer busser.

Ulempene vil være at det må være påbudt å svinge til høyre ved alle innkjøringinger, og at det ikke vil være mulig å snu uten å kjøre til enden av gata. Men intuitivt vil jeg tro at en slik løsning vil føre til dramatisk øket kapasitet.

Forlaget kan eventuelt mykes opp med å ha ett sentralt plassert kryss hvor det er lov å svinge til venstre, eventuelt en stor rundkjøring omtrent midt på strekningen om det er plass.

