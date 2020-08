Hva skjer i landet til vinneren av Nobels fredspris i 2019, Abiy Ahmed?

Langrennsveteran fortsetter Northug-samarbeid: – Petter må trolig langt ned i kjelleren for å snu dette

Jeg flyktet fra Etiopia for 20 år siden til Norge på grunn av politiske forfølgelse. Regjeringen jeg flyktet fra, ble erstattet av Abiy Ahmeds administrasjon i 2018. Etiopiere jublet da han kom til makten. Jeg var også veldig glad at det blir regjeringsskifte i Etiopia. Endelig kunne jeg besøke familien min i Etiopia uten frykt og forfølgelse, etter 20 år i eksil.

Men dessverre: Håpet og gleden vår varte ikke lenge. TPLF (Tigray Libration Fronte, det tidligere regjerende partiet) og oromo-ekstremister skaper uro i landet og saboterer Ahmeds regjeringen. Flere som lever som flyktninger i den vestlige verden - inkludert i Norge - oppmuntrer og finansierer det kaoset som skjer i Etiopia. Det norske folk og den norske regjering må få vite om dette.

Etiopia var et keiserrike, styrt av keiser Haile-Selassie frem til 1974, da han ble styrtet av den marxistiske militærjuntaen Derg. Militærjuntaen ble så knust av geriljagruppen det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front (EPRDF) hvor Tigray Peoples' Liberation Front (TPLF) utgjorde en hoveddel og var ledende. EPRDF tok makten uten valg med våpen. De har forfulgt og fengslet politiske motstandere, kontrollert mediene og utført overgrep på menneskerettighetsaktivister og journalister. Under EPRDF-regimet flyktet flere hundretusen ut av Etiopia, til flere land, inkludert Norge.

Etter omfattende protester mot EPRDF, ble Abiy Ahmed utnevnt som statsminister i april 2018, og han igangsatte tiltak som drar landet i demokratisk retning. Landet gjennomgår en stor politisk retningsendering. Abiy Ahmed vant fredsprisen i 2019. Han løslot tusenvis av fanger. Alle opposisjonsgrupper i eksil, inkludert de som hadde kjempet med våpen, ble oppfordret til å danne fredelige opposisjonspartier. Ahmed skapte også fred med Eritrea, og grensen ble gjenåpnet etter 20 år i september 2018.

På tross av utstrakt lokal uro under hans ledelse, har Abiy Ahmed støtte fra majoriteten av det etiopiske folket. Flere tror at han er den riktige lederen som kan samle befolkningen, og han har vist ved gjentatte reformer at han makter å roe ned konflikter. TPLF, som altså hadde en dominerende rolle i EPRDF og i statsapparatet i Etiopia, er motstanderen av den demokratiske forandringen i Etiopia. TPLF-ledere som hadde viktige maktposisjoner i den føderale regjeringen, har nå flyktet seg tilbake til Tigray-regionen, og derfra koordinerer de konspirasjoner, attentater og uroligheter i landet.

Abiy Ahmeds filosofi er at «Etiopia skal gi samme mulighet for alle folkegrupper og enkeltmennesker i landet». Hans filosofi er ikke likt av oromoekstremister, som ønsker oromodominans i landet. Derfor har de begynt å sabotere hans administrasjon. Samme motstand oppstår også fra TPLFs side i Tigray-regionen. TPLF og ekstreme oromogrupper står nå sammen for å presse fredsprisvinneren ut av makten.

Jeg mener Norge, nordmenn og den norske regjering må vite om denne situasjonen.