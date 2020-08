Kjære student, tenk tilbake

Å si at «Petter er Petter» ødelegger for Petter Northug

Saken oppdateres.

Jeg forstår du er glad du kom inn på studiene du ville, jeg forstår at du vil knytte vennskap for studietida di her i Trondheim. Kanskje også for resten av livet. For vennskap og trivsel er viktige faktorer i livet.

For å få venner må man være nær, være sammen. Det er viktig for folkehelsa. Husker du første skoledag i 1. klasse? Da mamma og pappa og kanskje bestemor og bestefar også var med? Husker du hvor stolt du var da de sto der å så på at du fikk pulten din, ble ropt opp av læreren og håndhilste. Du så på alle de rundt deg hvor glade og stolte de også var? Da du knyttet nye livslange vennskap som er viktig for trivsel og glede på skolen.

For du ville tilbake hver dag. Du ville lære! Læreren som ofte ga deg en klem, som håndhilste i døra og som samla alle sammen rundt seg til lesestund og hygge.

Vet du, kjære student, at 1. klasse som starter i Trondheim på mandag må oppleve denne dagen og ukene fremover helt annerledes? Uten mamma og pappa inne sammen med seg første skoledag, ingen gode klemmer etter savn fra sommerferien, ingen som håndhilser på deg i døra.

Foreldre blir oppfordret til å be barna holde avstand fra andre enn faste lekekamerater. Hvordan bygger man nye vennskap da når man er seks år? Vet du du hva sånn gjør med et barns folkehelse over tid?

Så ta ansvar nå, kjære student. Knytt vennskap på andre måter enn festing til langt på natt, der alkoholen hindrer deg i dømmekraft og smittevern.

Husk tilbake til ditt tannløse smil fra 1. klassepulten.

