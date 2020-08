Norge har hånda i teknologigigantenes honningkrukke

Saken oppdateres.

Adresseavisen krevde nylig en offensiv skattlegging av teknologiselskapene. Jan Tore Sanner svarer at regjeringen ønsker å vente på en internasjonal løsning. Regjeringen frykter at statlige løsninger vil skape «store negative effekter på handel, vekst og investeringer».

E24 påpeker at Norge vil tape økonomisk dersom teknologigigantene må betale mer skatt. Hvordan er dette mulig når Google og Facebook til sammen betalte kun 12 millioner i skatt til Norge i fjor, og burde ha betalt 430 millioner?

Norge har nemlig her en dobbeltrolle. Oljefondet er en stor aksjonær i Facebook og Alphabet, Googles moderselskap, med til sammen 150 milliarder i aksjeverdier. Norge vil dermed se tap i investeringer når selskapenes omsetning synker på grunn av økt skatt og nedgang i børsverdi. Er det derfor Jan Tore Sanner nekter å gjøre som Frankrike og statlig skattlegge selskapene?

LES OGSÅ: Voldsom inntektsøkning for Facebook og Amazon

Vi kan ikke bare telle kroner og øre for å avgjøre verdien av noe. Teknologigigantenes enorme og nesten skattefrie inntekter gir dem finansielle muskler til å utvikle teknologi på sine premisser. Det går på bekostning av demokratisk kontroll over utviklingen av teknologien som gjennomsyrer våre liv. Gigantene utvikler for å sikre store overskudd og monopolmakt, ikke for fellesskapet. Det er ikke Norge tjent med på verken kort eller lang sikt.

De seks store, Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft og Alibaba, eier 70 prosent av våre data. Facebook, Apple, Amazon og Alphabet er børsnotert til rolige fem billioner kroner. Bill Gates, Jeff Bezos og nå nylig Mark Zuckerberg er verdens eneste «centi-milliardærer».

Rikdommen er skapt på ryggen av de som sårt trenger skatteinntekter til kritisk infrastruktur og velferdsordninger, ved å tappe oss for data og selge informasjon til tredjeparter, og slå monopol på sine felt. Om Norge fører nasjonal og internasjonal politikk om skattlegging med interesser som en aksjonær, vil vi gi bistand med en hånd og støtte rovdrift på demokratiet med den andre.

LES OGSÅ: De fire store bør ikke få ture fram her heller

Den norske regjeringen snakker om viktigheten av personvern i forhandlinger eller innkjøp av IT-tjenester. Debatten må også løftes til det bredere personvernet: at samfunnet utvikles for og av folks behov. Enhetlig skattlegging, «Google-skatt» og nedkjemping av skatteparadis vil redusere ulikhet og gi fellesskapet ressurser til å gjøre verden bedre for flere.

Demokrati, miljø og velferd må i sentrum av internasjonal politikk, ikke handel, vekst og investeringer. For demokrati og mindre ulikhet er vi alle tjent med.