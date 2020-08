Trondheim by legger ned sitt turistkontor

Her feies RBK-spilleren over ende. Så rant målene inn på Lerkendal

Saken oppdateres.

Trondheim blir uten turistkontor fra mandag 17. august og kan neppe kalle seg noen turistby etter denne dato.

Dette er rett og slett en skam for byen og svært uheldig med tanke på å få flere turister til å besøke Trondheim.

Jeg vil følge opp dette på vegne av Pensjonistpartiet i førstkommende bystyremøte gjennom et privat forslag.

Turistkontoret har i de siste månedene holdt til i inngangspartiet til Kunsthallen (Den gamle brannstasjonen), men nå blir byen uten turistkontor. Trondheim var også uten kontor fra desember 2019 til disse lokalene i Søndre ble tatt i bruk i mars 2020.

På nettsiden står det at Turistinformasjonen ligger i den gamle brannstasjonen i Kongens gate 2, samlokalisert med Trondheim kunsthall. Her kan du få hjelp til å planlegge din dag i byen, bestille hotellrom i Trondheim og få tips til dagsturer.

Turistinformasjonen leier også ut bysykkelkort for turister og har et godt utvalg brosjyrer fra resten av Norge.

Nå blir de ansatte permittert og lokalene stengt fra 17. august uten å tenke på det viktige arbeidet disse personene gjør gjennom sin informasjon til turister og byens innbyggere.

Det er utrolig at kontoret har klart å betjene så mange kunder i disse trange lokalene og hvor arbeidsforholdene langt fra er gode for de ansatte.

Pensjonistpartiet vil i sin sak til bystyret fremme et forslag om at turistkontoret igjen kommer tilbake til torget og hvor blant annet Hornemanns gården kan være aktuell.

Jeg hadde trodd at politikerne i bystyret ønsket det beste med byen og da må man igjen vise at byen trenger et skikkelig og godt turistkontor som besøkende finner frem til.