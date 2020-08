Heltidsfloka: Vi må dreie diskusjonen fra hvorfor til hvordan

Dette er Eggens dom over at Hareide blir RBK-trener

Gjennom minst 20 år har ambisjonen om å skape flere hele stillinger stått på agendaen i helse- og omsorgstjenestene her i landet. Det har vært bred enighet blant politikere, arbeidsgivere og fagforeninger om at hele stillinger gir den ansatte større kjennskap og nærhet til sine brukere når det blir færre hjelpere å forholde seg til.

I kommunen er det også slik at våre brukere trenger like mye og like god hjelp til for eksempel pleie, påkledning, mat og medisiner i helgene som på hverdagene.

Partene er også enige om at heltid gir bedre mulighet for sterkere fagmiljøer og et mer stabilt arbeidsmiljø, og at hele stillinger gir de ansatte forutsigbar lønn, pensjon og arbeidstid.

I tillegg har hele stillinger i omsorgssektoren både vært sett på som et viktig grep for likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet, og en fremtidsrettet strategi med tanke på at det blir mange flere eldre her i landet. Argumentene for hvorfor vi trenger flere heltidsstillinger er det stor enighet om, og de fremføres ofte.

Men når vi kommer til hvordan vi skal løse heltidsutfordringen er det ulike meninger og færre konkrete forslag. Det har vært forsøkt mye. For eksempel: ekstra betaling for å jobbe oftere i helgene, lange vakter i helgene for å kunne jobbe færre helger, ønsketurnus, ulike vikarordninger, helårsturnus, jobbe på to enheter mm.

De siste årene har også begrepet «heltidskultur» blitt viktigere. Ifølge Fafo (Moland 2019) ser det ut til at den frivillige deltiden har økt mer enn ufrivillig deltid. Dette viser at innsatsen for å utvikle heltidskultur ikke bør begrense seg til tiltak mot ufrivillig deltid slik mange tar til orde for.

Frivillig deltid utløser enda mer ufrivillig deltid, for eksempel hvis én går ned fra 100 prosentstilling til 80 prosentstilling, så må noen fylle de siste 20 prosentene.

Noen hevder at økt grunnbemanning er løsningen for flere hele stillinger. Omsorgstjenestene har stramme økonomiske rammer, og det er mange gode grunner til å øke bemanningen framover. For å gi brukerne det tilbudet de trenger, bør en eventuell økt grunnbemanning også økes fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Da er vi igjen tilbake til diskusjonen om helgearbeid.

Hvis dette hadde vært enkelt, hadde det nok vært løst for lenge siden. Dette handler ikke bare om relasjonen mellom ansatte og arbeidsgivere - det handler også om brukere, kvalitet på tjenestene, arbeidsmiljø, arbeidstid, familieliv, økonomi og drift. Har trengs alle gode krefter i samarbeidet for å lykkes.

For å få opp farten i heltidsarbeidet håper jeg vi kan dreie diskusjonen fra hvorfor heltid til hvordan heltid med utgangspunkt i følgende spørsmål:

Hvordan kan vi organisere en arbeidstid som gir innbyggere som trenger omsorgstjenester god kvalitet på tjenestene gjennom hele døgnet, hele uka og hele året?

